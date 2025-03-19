神達旗下神雲 於 GTC 發表 NVIDIA 加速 AI 伺服器解決方案

神達（3706）子公司神雲科技19日宣布將於GTC 2025發表其最新AI基礎架構解決方案，展示專為輝達（NVIDIA） MGX架構最佳化的AI伺服器MiTAC G4527G6，支援NVIDIA H200 NVL與專為企業AI工作負載進化需求而打造的NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU卡。

隨著生成式AI與加速運算（Accelerated Computing）應用快速崛起，神雲科技推出專為AI與高效能運算（HPC）所設計的全新NVIDIA MGX架構伺服器MiTACG4527G6。該機型可搭載Intel Xeon 6處理器，支援最多8張 NVIDIA企業級GPU、8TB DDR5-6400記憶體、16顆熱插拔E1.s固態硬碟， 4張提供東西向高速數據傳輸的NVIDIA ConnectX-7網路卡，與1張提升南北向網路效能的NVIDIA BlueField-3 DPU卡。

此外，MiTAC G4527G6透過NVIDIA NVLink互連技術提升系統擴展能力，確保企業AI與高效能運算（HPC）應用在高負載環境下依然能維持無縫運行與極致效能。

MiTAC G4527G6採用NVIDIA MGX，這是一款高度模組化的加速運算參考架構，可滿足企業對AI運算效能與靈活性的需求。該平台支援超過100種客製化配置，協助企業降低開發成本、加速部署時間，以打造最符合業務需求的AI與HPC解決方案。藉由NVIDIA MGX，企業能夠構建可擴展且具未來競爭力的AI基礎架構，應對瞬息萬變的運算環境，強化市場競爭力。

MiTAC G4527G6針對各類AI及數據密集型應用進行優化，最高可支援NVIDIA H200 NVL及NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU卡。其中，NVIDIA H200 NVL在大語言模型（LLM）推理方面的速度較H100 NVL提升1.8倍，HPC效能提升1.3倍；而NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本則針對生成式AI、科學運算、圖形處理、渲染及企業級視訊處理進行最佳化。透過這些強大功能，企業可大幅加速AI模型訓練、推理與大規模數據處理，提高運算效率並提升競爭優勢。