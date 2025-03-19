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華碩 AI POD 搭載 NVIDIA GB300 NVL72 斬獲關鍵訂單

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩XA NB3I-E12搭載HGX B300 NVL16，提供突破性效能，滿足各類資料中心不斷演進的需求。華碩／提供
華碩XA NB3I-E12搭載HGX B300 NVL16，提供突破性效能，滿足各類資料中心不斷演進的需求。華碩／提供

華碩（2357）19日於輝達（NVIDIA）GTC大會推出搭載NVIDIA GB300 NVL72全新平台的ASUS AI POD，同時宣布已獲得關鍵訂單，創下產業重要里程碑。入列「鑽石級」贊助商的華碩也於大會中展示一系列搭載Blackwell和HGX的AI及GPU伺服器，包括企業適用的最新NVIDIA Blackwell Ultra GPU、NVIDIA B300 NVL16、NVIDIA DGX B200 NVL8和HGX H200系列伺服器，及支持NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition的MGX架構伺服器。同時為加速AI開發者與研究人員進行原型設計和AI推論，華碩也推出超小型桌面級AI超級電腦—ASUS Ascent GX10。

華碩致力於推動AI技術普及，透過整合NVIDIA AI Enterprise軟體平台與NVIDIA Omniverse平台，為企業客戶提供完整的AI基礎架構解決方案，同時推出個人適用的超級電腦，加速AI技術研發與產品上市進程。透過有效降低AI導入門檻，企業與個人得以加速數位轉型，在市場競爭中取得先機。 搭載NVIDIA GB300 NVL72的ASUS AI POD ASUS AI POD整合NVIDIA GB300 NVL72伺服器平台的強大效能，提供卓越的處理運算能力，助企業輕鬆應對AI領域的高強度挑戰。

GB300 NVL72採用最新的NVIDIA Blackwell Ultra，憑藉最佳化運算、擴增記憶體及高效能網路連線，發揮突破性效能，引領AI走向新紀元。產品採用機架規模設計，配備72個NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36個Grace CPU，顯著提升AI每秒浮點運算次數(FLOP)，並提供最高每機架40 TB 的高速記憶體配置。

ASUS AI POD更整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X Ethernet網路平台，搭載易於維護的SXM7與SOCAMM模組、採用100%液冷設計，並支援兆級參數LLM推論和訓練。此為AI基礎設施的重大突破，為客戶提供可靠且可擴展的解決方案，以滿足不斷增長的AI需求。

此外，華碩發表最新的超小型桌面級AI超級電腦ASUS Ascent GX10，以精巧設計打造卓越效能。其搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，擁有1000 AI TOPS的強大運算能力，專為高強度工作負載設計。

ASUS Ascent GX10配備Blackwell GPU和20核心Arm CPU，擁有128 GB記憶體，支援高達2000億參數的AI模型，提供全球開發者、AI研究人員和數據科學家，在辦公桌上就能進行AI模型設計、調校和AI推論的能力。

AI NVIDIA

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