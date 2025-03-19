台積電赴美引供應鏈出走？ 劉鏡清：希望台廠到美國做更大的生意
台積電日前宣佈將赴美投資，帶動供應鏈也前進美國，在野黨批評是供應鏈出走，國發會主委劉鏡清今日表示，過去有那麼多產業有今天的茁壯，都是因為立足台灣、放眼全球市場，世界給了台灣這麼大的市場，讓台灣創造龐大的電子產業，影響全球供應鏈，這一波也希望台灣廠商到美國做更大的生意。
國發會今至立院經濟委員會進行業務報告，劉鏡清會前受訪時表示，台積電赴美投資，在供應鏈方面可能有兩種情況，首先是由英特爾現有的供應鏈來製造，第二則是台灣自己的供應鏈到美國支持台積電，同時接觸英特爾的供應鏈，而目前已經有化學廠商進入英特爾的供應鏈。
因此，劉鏡清認為，台灣的材料、設備廠商很有機會成為半導體產業中更茁壯的兩個產業，這也是政府積極輔導的重點，對台灣產業也有正向的幫助。
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