和碩於 GTC 2025 展出 GB300 AI 伺服器產品

和碩（4938）衝刺AI伺服器業務，19日宣布其最新高密度GPU機櫃解決方案，該產品基於輝達（NVIDIA）GB300 NVL72平台。AI伺服器搭載NVIDIA HGX B300 NVL16 及NVIDIA MGX伺服器配載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server EditionGPU。此外，為推動數位轉型，和碩亦展示了以模擬技術為核心的AI驅動代理與虛擬標準作業程序（VSOP），這些嶄新解決方案將於GTC 2025展出，為AI、機器學習及資料中心運營帶來前所未有的效能、擴展性與效率提升。

和碩最新推出的RA4402-72N2搭載NVIDIA Blackwell Ultra GB300 NVL72，宣告AI運算進入新時代，提供更強大的運算能力及更大的記憶體容量。該解決方案擁有更高的AI FLOPS 算力、超過20TB的 HBM3e 記憶體，並整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 和 NVIDIA Spectrum-X Ethernet 網路平台，為AI 推理、智能代理（Agentic AI）及影片推理（Video Inference）應用提供卓越效能。

和碩MS303-2A1G 液冷伺服器，配載NVIDIA HGX H200 4-GPU及雙AMD EPYC 9005系列處理器，打造符合ORv3規範的高密度OCP伺服器。結合ZutaCore的無水雙相直達晶片液冷技術，該伺服器重新定義了資料中心的冷卻架構，提升效能的同時實現節能與永續發展。此外，和碩將推出支援NVIDIA HGX B300 NVL16 GPU的企業級伺服器解決方案，應用於AI推理、智能代理及影片推理。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍表示，「我們很高興能在GTC 2025展示最新的高密度資料中心解決方案，以滿足高效能AI工作負載日益增長的需求，憑藉NVIDIA的尖端平台、結合我們的先進冷卻技術以及雲端PEGAVERSE平台，我們正在為資料中心的效能與永續性樹立新標準」。

此外，和碩亦在GTC大會上，展示其透過NVIDIA AI和NVIDIA Omniverse平台技術，所建立的數位孿生和人工智慧工廠解決方案方面的最新進展。