勤誠首度進軍輝達 GTC 大會 展示最新GB300機殼產品

伺服器機殼領導廠勤誠（8210）今年首度參加輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」，展會於3月17日至21日在美國加州聖荷西舉行。作為NVIDIA MGX合作夥伴，勤誠現場展出下一代NVIDIA GB300伺服器機殼方案，及基於MGX架構合作的1U、2U及4U全系列AI產品，勤誠不僅展現自身在產品研發上的實力，更協助客戶及夥伴展出共同開發的伺服器，展場上可見多款與客戶合作打造的新世代AI伺服器，推動伺服器產業互惠共贏的合作發展。

全系列MGX產品 滿足企業級用戶及大型CSP資料中心需求

輝達執行長黃仁勳於GTC主題演講中，揭示NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip的產品變革，NVIDIA GB300 NVL72機櫃亦成為各方關注焦點。勤誠於GTC現場展示最先進的AI伺服器機殼，展出最新的GB300 Compute Tray以及GB200 Compute Tray，可透過NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 和 NVIDIA BlueField-3 DPU加速網路功能，並適配NVL72液冷伺服器機櫃；2U MGX機殼方案，則以靈活配置及未來兼容性 ，助力企業級伺服器多元應用發展；4U MGX空冷及液冷伺服器機殼產品，則可滿足企業級資料中心發展需求。

勤誠執行長陳亞男表示，勤誠以深厚的創新研發及生產製造實力與輝達合作，推出完整MGX架構的AI產品線，不論是以Open Chassis公規機殼、JDM/ODM共同設計製造、或OEM代工加值，從標準化部署到完全客製化開發，憑藉多元化的服務模式，皆能滿足系統廠及品牌廠客戶實現符合市場需求的解決方案，推動資料中心與企業在AI、HPC和大數據領域的多樣化部署。

深化AI伺服器布局 開創多方共贏的合作模式

輝達GTC是一年一度的AI盛會，有來自全球數千名開發人員、創新領袖與企業領導者齊聚一堂，分享AI與加速運算如何引領新世代發展。勤誠今年首度由執行長親自帶隊參加GTC大會，陳亞男表示，勤誠在AI及雲端伺服器領域已取得優異成績，今年在GTC展場中，眾多科技大廠亦展示了與勤誠合作開發的產品，展現出多贏共榮的產業發展風貌。

陳亞男進一步強調，勤誠將持續加大在AI伺服器領域的投入，並保證將不會讓市場失望，隨著貼近服務客戶的產品開發團隊在地化的部署，以及全球製造在地化策略的實現，伴隨北美NCT廠與馬來西亞新廠的設立，勤誠將能夠更快速、精準地滿足全球客戶的需求，公司今年的營運目標有望持續成長，AI產品的發展將成為關鍵驅動力。