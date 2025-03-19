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黃仁勳 GTC 演講簡單看：AI 新晶片、AI 電腦、量子計算

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

在2025年輝達（NVIDIA）GTC大會上，法人機構歸納執行長黃仁勳的主題演講中，主要為新一代AI晶片、AI電腦新品、量子計算與未來展望等三大重點。

分析師指出，一、新一代AI晶片方面，有關Blackwell Ultra GB300系列，黃仁勳宣布，Blackwell架構已全面投產，客戶需求「難以置信」。GB300系列晶片結合高效能GPU與CPU，搭載大容量HBM記憶體，運算性能提升約50%，散熱效率提升15%，預計於2025年第3季開始量產，主要應用於資料中心及高階AI運算領域。

另外，Rubin平台上，下一代GPU平台Rubin，專為生成式AI、大型語言模型與高效能運算設計，配備HBM4記憶體，最高可提供288GB內存，並結合高速互連技術，支援更快速的AI訓練與推理效能。

二、AI電腦新品方面，在DGX Spark上，被稱為「AI時代的計算機」，採用GB10 GraceBlackwell超級晶片，外形類似Mac-Mini，現已開始接受預訂，未來幾個月內上市；在DGX Station上，體積更大，由GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop晶片驅動，將在今年稍晚由華碩（2357）、戴爾、HP等合作夥伴發售。

三、在量子計算與未來展望方面，在量子日活動上，輝達首次舉辦「量子日」，黃仁勳將與量子運算產業領導者討論量子運算的現狀和未來發展，探討量子技術的發展趨勢；在AI代理與機器人技術上，黃仁勳表示，AI正在改寫可能性的極限，將昨日的夢想化為今日的現實，並展示實體AI、代理型AI和科學探索領域的突破性進展。

另外，在機器人領域的重點包括，1.展示新型機器人「Blue」：黃仁勳展示了一款名為「Blue」的小型機器人，該機器人具備雙足行走能力，動作自然流暢，並能與人互動。2.推出Isaac GR00T N1平台：輝達推出了Isaac GR00T N1，這是一個開放原始碼的人形機器人功能模型，旨在協助開發者加速機器人技術的研發。3.開發Newton機器人平台：輝達與Google DeepMind和迪士尼合作，開發名為Newton的機器人平台，目的是推動機器人技術的進一步發展。

AI 機器人 黃仁勳

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