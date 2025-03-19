輝達發表最新機器人技術 法人看好上銀等供應鏈受惠

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC大會發表Isaac GR00T N1、Newton等最新人形機器人開發相關技術，有助於整機廠縮短開發時間；法人機構表示，隨著生態系統日趨完善，以及投入公司家數持續增加，人形機器人產業長線發展前景可期，上銀（2049）等供應鏈將受惠。

法人機構表示，黃仁勳於GTC大會發表Isaac GR00T N1、Newton等最新人形機器人開發相關技術，有助於整機廠縮短開發時間，隨著生態系統日趨完善，以及投入公司家數持續增加，人形機器人產業長線發展前景可期。

其中，Isaac GR00T N1基礎模型開發靈感來自於人類的認知原理，其係採用雙系統架構，「系統1」為快速思考的動作模型，藉以表現人類的反射或直覺；「系統2」為緩慢思考的深思熟慮模型，以供做出有條理決策之用，包括1X Technology、Agility Robotics等人形機器人廠商均已採用此一基礎模型開發產品。

至於Newton則為NVIDIA與Google DeepMind、Disney Research合作開發的open source物理引擎，將針對機器人學習進行最佳化，並相容於Google DeepMind的MuJoCo、NVIDIA IsaacLab等模擬框架，以使人型機器人學習如何以更高精準度處理複雜任務。

分析師表示，人形機器人廠商2024年已陸續開始與汽車廠等製造業者、物流業者建立實質合作關係，包括Figure AI∕BMW、APPTRONIK∕Mercedes-Benz、Agility Robotics∕Amazon等合作關係2025年均於各自垂直場域中進入加速測試階段。

目前包括TESLA、Figure AI、Agility Robotics等人形機器人廠商現階段均已設定積極的產能規劃及出貨目標。

人形機器人系統主要涵蓋運動控制、決策感知、物理結構等三大區塊，台灣廠商在螺桿、減速機等關鍵零組件已有著墨下，雖現階段營收貢獻有限，不過，待人形機器人產業進入加速量產階段後，預估包括滾珠螺桿廠上銀、行星式減速機廠台灣精銳有機會憑藉成本競爭優勢而成為重要受惠者，業績成長空間可期。