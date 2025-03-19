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施崇棠首度親征GTC 華碩AI Pod高階伺服器3月出貨

中央社／ 美國聖荷西18日電

華碩全力搶攻AI商機，董事長施崇棠今年首度親征輝達GTC大會，搭載GB200的高階AI伺服器ASUS AI Pod，3月正式量產出貨，已接獲歐洲CSP（雲端服務供應商）關鍵訂單，另外，搭載GB300 NVL72全新平台的AI POD同步在展場亮相。

輝達年度AI盛事GTC大會登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午在加州聖荷西的SAP Center進行專題演說，為活動正式揭開序幕。

中央社記者直擊，施崇棠今天一早就率領華碩共同執行長許先越、營運長謝明傑、全球資深副總裁許祐嘉等一級主管，現身黃仁勳專題演說現場。隨後高雄市長陳其邁抵達會場，與施崇棠並肩而坐，兩人交談熱絡。

華碩一級主管總動員，加上華碩今年也入列GTC鑽石級贊助商，與鴻海、台達電及廣達集團旗下雲達並列，可看出華碩對AI伺服器市場的高度重視。

華碩最近剛推出ASUS AI Pod高階伺服器解決方案，標榜因應高算力需求而生，內建輝達GB200 NVL72平台，強調能增進即時推論效能30倍，可支援訓練兆級參數語言模型，或執行即時AI推論等任務，3月正式量產出貨。另配合黃仁勳在GTC專題演說中正式發表GB300系列，華碩搭載GB300 NVL72全新平台的AIPOD同步在展場亮相。

華碩主管表示，AI POD已獲得歐洲CSP的關鍵訂單，目前出貨是搭載GB200 NVL72晶片，而GB300與GB200同為Blackwell架構，接下來配合輝達進度，預計最快今年下半年開始出貨搭載GB300晶片機種。

華碩近年積極搶攻AI伺服器市場，2023年決定在美國建置伺服器生產線，2024年底已開始運作，可大幅提升北美市場的服務效率與競爭力。

從產品到產能，華碩在AI市場火力全開，公司日前表示，2024年伺服器占華碩整體營收比重已達低雙位數，2025年目標提升到中雙位數。

GB200 主管

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