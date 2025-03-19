快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

技嘉旗下技鋼在 GTC 2025 重塑 AI 超大規模資料中心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉參加GTC 2025。技嘉／提供
技嘉參加GTC 2025。技嘉／提供

由輝達（NVIDIA） 舉辦的GTC一向是全球矚目的AI盛會，從AI科學運算、機器人、自動化到企業生產力，每年皆帶來突破性創新。GTC 2025更彰顯AI如何加速推動高效能運算、量子計算、數位孿生、智慧製造、AI客服與企業流程自動化。技嘉（2376）子公司技鋼科技作為領先的AI硬體解決方案與先進冷卻技術供應商，將於本次GTC展示最新伺服器與機櫃級解決方案，協助企業掌握AI變革，打造新世代資料中心運算架構。

技鋼展出的GIGAPOD為一站式AI運算解決方案，支援NVIDIA HGX B300 NVL16平台，具備氣冷與直接液體冷卻設計，並將展示NVIDIA GB300 NVL72運算節點。

GIGAPOD整合GIGABYTE GPU 伺服器、NVIDIA GPU基板與 GIGABYTE POD Manager 軟體，最佳化資源運用並簡化管理。9座機櫃的氣冷版本採 8U G893 系列伺服器，支援NVIDIA Blackwell 架構，單機櫃可搭載32顆 GPU；5座機櫃的液冷版本則採 4U G4L3 系列伺服器，單機櫃最多可容納共 64 顆 GPU，透過 NVIDIA HGX Hopper 及 Blackwell GPU 平台，為 AI超大規模資料中心（Hyperscalers）提供強大算力。

技鋼將展示NVIDIA最新GB300 NVL72機櫃級解決方案，其運算節點採液冷技術，進一步展現技鋼在高效冷卻技術的領先優勢。

採用NVIDIA Blackwell Ultra架構的 HGX B300 NVL72，提供最佳化運算及更大記憶體容量，為AI邏輯推理（AI reasoning）、代理式 AI（Agentic AI） 及影片推論應用帶來突破性效能。

GIGABYTE展示兩款NVIDIA MGX伺服器，搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片、BlueField-3 DPU及ConnectX-7網路解決方案。其中，XL44-SX0 支援最多8顆 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition，提供卓越AI與圖像處理效能；XV23-VC0則適用於虛擬化、雲端運算與AI應用，並經NVIDIA軟體深度最佳化。

技鋼科技副總經理陳明江博士將於 S74201 技術講堂分享 GIGAPOD 如何透過可擴展運算資源最佳化叢集效能，簡化部署與管理，打造次世代AI叢集架構。

AI NVIDIA

延伸閱讀

輝達攜手台積電供應鏈打造矽光子CPO交換器 廠商一一出列

黃仁勳客串餐廳服務生 GTC主題演說前現身Live節目

輝達攜手台積電與鴻海 發表矽光子網路交換器

黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

相關新聞

台積電赴美引供應鏈出走？ 劉鏡清：希望台廠到美國做更大的生意

台積電日前宣佈將赴美投資，帶動供應鏈也前進美國，在野黨批評是供應鏈出走，國發會主委劉鏡清今日表示，過去有那麼多產業有今天...

輝達推出新一代AI工廠平台Blackwell Ultra 為AI推理時代奠定基礎

輝達（NVIDIA）今日發表新一代的NVIDIA Blackwell 人工智慧（AI）工廠平台 NVIDIA Black...

揭開矽光子傳輸世代 黃仁勳宣告與台積供應鏈實現電光晶片大規模融合

全球AI霸主輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日在NVIDIA GTC大會，除公布Blcakwell Ultra新架構...

輝達攜手台積電供應鏈打造矽光子CPO交換器 廠商一一出列

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今日在GTC大會宣布，矽光子技術的光學元件封裝（CPO）產品 Spectrum-X將在今...

神達旗下神雲 於 GTC 發表 NVIDIA 加速 AI 伺服器解決方案

神達（3706）子公司神雲科技19日宣布將於GTC 2025發表其最新AI基礎架構解決方案，展示專為輝達（NVIDIA）...

華碩 AI POD 搭載 NVIDIA GB300 NVL72 斬獲關鍵訂單

華碩（2357）19日於輝達（NVIDIA）GTC大會推出搭載NVIDIA GB300 NVL72全新平台的ASUS A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。