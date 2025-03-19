技嘉旗下技鋼在 GTC 2025 重塑 AI 超大規模資料中心

由輝達（NVIDIA） 舉辦的GTC一向是全球矚目的AI盛會，從AI科學運算、機器人、自動化到企業生產力，每年皆帶來突破性創新。GTC 2025更彰顯AI如何加速推動高效能運算、量子計算、數位孿生、智慧製造、AI客服與企業流程自動化。技嘉（2376）子公司技鋼科技作為領先的AI硬體解決方案與先進冷卻技術供應商，將於本次GTC展示最新伺服器與機櫃級解決方案，協助企業掌握AI變革，打造新世代資料中心運算架構。

技鋼展出的GIGAPOD為一站式AI運算解決方案，支援NVIDIA HGX B300 NVL16平台，具備氣冷與直接液體冷卻設計，並將展示NVIDIA GB300 NVL72運算節點。

GIGAPOD整合GIGABYTE GPU 伺服器、NVIDIA GPU基板與 GIGABYTE POD Manager 軟體，最佳化資源運用並簡化管理。9座機櫃的氣冷版本採 8U G893 系列伺服器，支援NVIDIA Blackwell 架構，單機櫃可搭載32顆 GPU；5座機櫃的液冷版本則採 4U G4L3 系列伺服器，單機櫃最多可容納共 64 顆 GPU，透過 NVIDIA HGX Hopper 及 Blackwell GPU 平台，為 AI超大規模資料中心（Hyperscalers）提供強大算力。

技鋼將展示NVIDIA最新GB300 NVL72機櫃級解決方案，其運算節點採液冷技術，進一步展現技鋼在高效冷卻技術的領先優勢。

採用NVIDIA Blackwell Ultra架構的 HGX B300 NVL72，提供最佳化運算及更大記憶體容量，為AI邏輯推理（AI reasoning）、代理式 AI（Agentic AI） 及影片推論應用帶來突破性效能。

GIGABYTE展示兩款NVIDIA MGX伺服器，搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片、BlueField-3 DPU及ConnectX-7網路解決方案。其中，XL44-SX0 支援最多8顆 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition，提供卓越AI與圖像處理效能；XV23-VC0則適用於虛擬化、雲端運算與AI應用，並經NVIDIA軟體深度最佳化。

技鋼科技副總經理陳明江博士將於 S74201 技術講堂分享 GIGAPOD 如何透過可擴展運算資源最佳化叢集效能，簡化部署與管理，打造次世代AI叢集架構。