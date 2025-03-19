微星在 GTC 2025發表基於 NVIDIA MGX 架構 AI 伺服器平台

微星（2377）參與年度NVIDIA GTC 2025大會，展會期間3月18日至21日於展位909上展示了基於NVIDIA MGX參考架構的先進4U與2U AI伺服器平台。這些平台專為AI、高效能運算（HPC）及資料密集型應用等多元化需求設計，提供可擴展的性能與強大的彈性，能滿足企業和雲端資料中心的需求。憑藉模組化、建構模塊的設計，MSI的MGX AI伺服器能夠充分發揮AI工作負載的優勢，推動高效能運算邁向新境界。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，AI已成為企業資料中心關注的核心，組織正積極採用先進AI技術以獲取競爭優勢。MSI的AI伺服器是專為應對這些不斷變化的需求而設計，具備卓越的擴展性、靈活性與彈性，可滿足快速增長的AI工作負載。透過整合NVIDIA MGX 參考架構，我們協助企業構建具前瞻性的AI基礎設施，在最大化效能的同時，降低系統複雜度與停機時間。

MSI全新AI平台運用NVIDIA MGX模組化架構，為可擴展、具前瞻性的AI基礎設施奠定堅實的基礎。新品4U CG480-S5063和2U CG290-S3063伺服器提供了強大且可擴展的架構，以滿足GPU與AI伺服器技術不斷演進的需求，推動企業與資料中心的長期創新與適應性發展。

4U AI伺服器平台CG480-S5063是專為先進AI工作負載設計的領先解決方案，適用於大型語言模型（LLM）、深度學習訓練及複雜的數據分析。該平台採用NVIDIA MGX架構，搭載雙路Intel Xeon 6處理器，並提供8個FHFL雙寬GPU插槽，能支援NVIDIA H200 NVL和NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本，最高功耗可達600W。

此外，伺服器配置32個DDR5 DIMM記憶體插槽與20個PCIe 5.0 E1.S NVMe硬碟槽，以確保卓越的記憶體頻寬與高速資料存取能力。CG480-S5063以其模組化設計與強大的儲存能力，成為新一代AI及HPC應用的理想選擇，提供無與倫比的性能與擴展性。

CG290-S3063為一台2U AI伺服器平台，主要滿足AI與HPC工作負載的多元需求。該平台基於NVIDIA MGX架構，配備單路Intel Xeon 6處理器與4個FHFL雙寬GPU插槽，並提供兩種SKU配置，分別有支援GPU 600W的前I/O設計和400W GPU的後I/O設計。

此伺服器擁有PCIe 5.0擴充插槽、8個2.5吋硬碟槽及2個M.2 NVMe插槽等擴展功能，能提供靈活的配置及卓越的運算效能。CG290-S3063平台適用於從小規模推理運算到大規模AI訓練等各種應用場景，為AI基礎設施提供高效、靈活的解決方案。