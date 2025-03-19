微星在 NVIDIA GTC 2025展尖端 AI 伺服器與 AMR

微星（2377）將於輝達（ NVIDIA） GTC 2025展示旗下最先進的AI伺服器平台與AI驅動自主移動機器人（AMR），進一步推動智慧工廠、企業級AI運算及數據密集型應用的發展。透過NVIDIA MGX架構與NVIDIA Jetson AI平台的深度整合，MSI 正在加速 AI 技術落地，打造更高效、智能的產業環境

隨著AI在各產業的快速普及，微星科技已將自身定位為AI驅動基礎設施的先驅，為企業AI伺服器和智慧機器人提供可擴展、高效能的解決方案。透過與NVIDIA MGX、NVIDIA Jetson和NVIDIA Omniverse的深度整合，微星科技提供驅動下一代AI應用程式、強化自動化和優化產業效率所需的關鍵硬體和軟體。

微星科技全面的AI產品組合涵蓋資料中心、智慧物流和工業自動化，展現其致力於在多個領域推進AI創新的承諾。

微星科技最新的AI伺服器產品線，由NVIDIA加速運算技術提供支援，旨在支援大規模AI訓練、深度學習工作負載和企業HPC應用程式。

主要平台包括：CG480-S5063（4U AI伺服器）： 專為大型語言模型（LLM）、深度學習和複雜資料分析而設計，配備雙Intel Xeon 6處理器，八個FHFL雙倍寬GPU插槽，支援600W。CG290-S3063（2U AI伺服器）： 專為可擴展的AI推論和訓練而打造，配備單插槽Intel Xeon 6處理器，四個FHFL雙倍寬GPU插槽和PCIe 5.0擴充，可實現靈活的配置。

這些可擴展、模組化的AI伺服器提供卓越的效能、效率和適應性，使企業能夠加速AI的採用，同時最大限度地降低複雜性和營運成本。

微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示：「對企業而言，採用AI已不再是可有可無的選項，而是必不可少的。透過整合NVIDIA MGX，我們的AI伺服器提供無與倫比的靈活性和運算能力，以支援最嚴苛的AI工作負載。」

除了AI伺服器，微星科技還透過其AI驅動的AMR，在工業自動化領域處於領先地位，旨在強化倉儲物流、製造效率和供應鏈優化。

主要創新包括：AI導航與感知： 基於光達的即時3D地圖繪製和動態避障。AI驅動的運動規劃： 深度學習演算法可優化路徑效率和工作流程執行。車隊協調與能源優化： 智慧型多機器人協調和AI驅動的電池管理，可提高可擴展性和永續性。

微星科技的AMR採用NVIDIA Jetson Orin Nano系統模組、NVIDIA Isaac平台和NVIDIA Omniverse，實現即時推論、車隊優化和數位分身模擬，從而在工業環境中實現無縫部署。

微星科技最新的AMR解決方案包括AMR-AI-Cobot Pro，這是一款與AI視覺整合的先進機器手臂，用於精確組裝和物料搬運；以及AMR-AI-Lift Robot，專為智慧型升降、分揀和自動化倉儲管理而設計，可提高多個產業的營運效率。

微星科技客製化產品事業部協理黃亞密表示：「工業自動化的未來在於AI驅動的機器人技術。我們的AMR，由NVIDIA尖端的AI平台提供支援，重新定義了智慧製造和物流中的效率、靈活性和可擴展性。」