鴻海的 AI 護理機器人 Nurabot 在 GTC 首度亮相

作為今年輝達(NVIDIA) GTC 2025鑽石級贊助商,鴻海(2317)特別展示旗下各種機器人運用場域,包括半導體複合型機器人(Semiconductor Hybrid Robot),結合高階視覺辨識與精密運動技術,為半導體行業提供高效、安全的智能轉運解決方案。

鴻海也將以「Reinventing Smart Manufacturing: How Foxconn Builds and Deploys an AI Workforce」 為主題,在分論壇專題演講中,深入探討AI工廠如何實現自主AI(Agentic AI) ,並應用於Factory GPT與具身智慧機器人(Embodied Intelligence Robots)等實體 AI 解決方案。

此外,鴻海的AI護理機器人Nurabot也於本次 GTC 首度亮相。這款護理機器人能夠優化醫療工作流程並提升病患照護品質,預計將於今年內部署至台灣地區的合作醫院。並 由全球百大智慧醫院之一的臺中榮民總醫院率先導入應用。在「Transform Patient Care With Digital Twins and AI-Powered Nursing Robots」的專題演講中,鴻海將進一步公開分享台灣首個數位孿生醫院病房的案例,探索 AI 在醫療領域的未來發展。

GTC 另一場首次重磅亮相的專題演講「From Open Source to Frontier AI: Build, Customize, and Extend Foundation Models」,將深入解析FoxBrain——首款具備推理能力的繁體中文大型語言模型(LLM)。FoxBrain 預計將成為鴻海三大平台智慧製造、智慧電動車、智慧城市升級的重要引擎,推動技術革新與產業轉型。

在 GTC 官網的數位論壇中,鴻海智慧城市團隊將以「Improving Road Safety with GenAI, Metropolis, and NVIDIA Omniverse」分享在智慧城市平台推動的成果。