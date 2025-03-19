快訊

陸指「以台制華」、縱容台獨 美：豈能自稱世界的穩定力量

AI超級盃來了！黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

輝達推出新一代AI工廠平台Blackwell Ultra 為AI推理時代奠定基礎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新一代 人工智慧（AI）工廠平台NVIDIA Blackwell Ultra，為AI 推理時代奠定基礎。圖/NVIDIA提供
NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新一代 人工智慧（AI）工廠平台NVIDIA Blackwell Ultra，為AI 推理時代奠定基礎。圖/NVIDIA提供

輝達（NVIDIA）今日發表新一代的NVIDIA Blackwell 人工智慧（AI）工廠平台 NVIDIA Blackwell Ultra，為AI推理時代奠定基礎。合作夥伴預計自今年下半年起推出搭載Blackwell Ultra的產品。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI發展突飛猛進，推理和代理型AI需要比當前高出數個量級的運算效能。Blackwell Ultra就是為了這個時刻所設計。這個多功能的單一平台，可輕鬆高效執行預訓練、後期訓練與推理AI推論。」

NVIDIA宣布，包括Aivres、華擎科技、華碩、鴻海科技集團、技嘉科技、英業達、和碩聯合科技、雲達科技、緯創與緯穎，思科、戴爾科技集團、慧與科技、聯想集團與美超微預計也將推出各樣搭載 Blackwell Ultra 產品的伺服器。

雲端服務供應商 Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure 與 Oracle Cloud Infrastructure，以及 GPU 雲端供應商 CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、Yotta 與 YTL，將率先提供 Blackwell Ultra 驅動的執行個體。

NVIDIA Blackwell Ultra 是NVIDIA強化訓練與測試階段的推論擴展能力的全新代表作產品。NVIDIA這項技術在推論過程投入更多的運算資源，提高準確度，讓世界各地的組織都能加速應用AI推理、代理型AI，以及實體AI。

Blackwell Ultra 以一年前推出的劃時代Blackwell 架構為建置基礎，包含 NVIDIA GB300 NVL72 機架規模解決方案與 NVIDIA HGX™ B300 NVL16 系統。GB300 NVL72 的 AI 效能比 NVIDIA GB200 NVL72 提升 1.5 倍，並且相比基於 NVIDIA Hopper™ 的 AI 工廠，將 Blackwell 在AI工廠市場的營收機會提升50倍。

NVIDIA GB300 NVL72 採用機架規模設計，連接72顆 Blackwell Ultra GPU與36顆Arm Neoverse 架構 NVIDIA Grace™ CPU，是專為測試階段擴展打造的單一大型 GPU。有了 NVIDIA GB300 NVL72，AI模型便可利用平台更強大的運算能力，探索問題的各種解決方案，並將複雜的請求分解為多個步驟，締造更高品質的回應內容。

NVIDIA DGX Cloud 預計也會提供 GB300 NVL72。這個位於主要雲端上的端對端全託管 AI 平台，利用軟體、服務和 AI 專業，因應不斷演變的工作負載將效能最佳化。採用 DGX GB300 系統的 NVIDIA DGX SuperPOD 使用 GB300 NVL72機架設計，提供客戶一站式AI工廠。

相較於Hopper 世代，NVIDIA HGX B300 NVL16 在大型語言模型上的推論速度提升11倍、運算能力提升7倍、記憶體容量增加4倍，可為AI推理這類最複雜的工作負載，提供劃時代的效能。

此外，Blackwell Ultra 平台非常適合以下應用，包括：代理型AI，運用精密複雜的推理與迭代規畫，自主解決複雜的多步驟問題。AI代理系統不只是聽從指令行事，還可推理、規劃並採取行動，達成特定目標：實體AI，讓公司能夠即時生成合成的逼真影片，用於大規模訓練機器人和自駕車等應用情境；先進的橫向擴充網路是AI基礎架構的關鍵元件，可提供最佳效能，並減少延遲和抖動程度。

NVIDIA表示，Blackwell Ultra 系統無縫整合 NVIDIA Spectrum-X Ethernet 與 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 平台，透過 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，為系統的每個 GPU 提供 800 Gb/s 的資料傳輸量。這項整合提供了頂尖的遠端直接記憶體存取能力，讓AI工廠和雲端資料中心能夠順利處理AI推理模型，避免瓶頸問題。

此外，Blackwell Ultra 還採用 NVIDIA BlueField-3 DPU，可實現多租戶網路、GPU 運算彈性、加速資料存取，以及即時網路安全威脅偵測。

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新一代 人工智慧（AI）工廠平台NVIDIA Blackwell Ultra，比Hopper快50倍。圖／NVIDIA提供
NVIDIA執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新一代 人工智慧（AI）工廠平台NVIDIA Blackwell Ultra，比Hopper快50倍。圖／NVIDIA提供

AI NVIDIA 雲端服務

延伸閱讀

GTC 大會發布自駕車應用 法人對汽車零組件股評價不變

輝達攜手台積電與鴻海 發表矽光子網路交換器

黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

黃仁勳發表機器人開源引擎 實體驚喜登上GTC舞台

相關新聞

鴻海參與 GTC 大會 輝達 GB300 NVL 72 AI 伺服器首度亮相

全球最大電子製造服務供應商鴻海（2317）19日於 NVIDIA GTC 2025發布一系列AI軟硬體成果，內容涵蓋與輝...

輝達攜台廠 迎AI光通訊時代…推CPO網路交換器

輝達於美西時間18日宣布，攜手台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品及波若威等台廠，推出Spectrum-X及Quantum-...

7.5萬元…蘋果打造最貴折疊機 鴻海、大立光等營運可望衝一波

外媒披露，蘋果正積極打造首款折疊iPhone，最快明年發表，預估售價上看2,300美元（約新台幣7.5萬元），是史上最貴...

輝達推出新一代AI工廠平台Blackwell Ultra 為AI推理時代奠定基礎

輝達（NVIDIA）今日發表新一代的NVIDIA Blackwell 人工智慧（AI）工廠平台 NVIDIA Black...

揭開矽光子傳輸世代 黃仁勳宣告與台積供應鏈實現電光晶片大規模融合

全球AI霸主輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日在NVIDIA GTC大會，除公布Blcakwell Ultra新架構...

台積電、英特爾是否合資 外資矚目

美商高盛證券近日赴香港舉行路演（road show），與四十多位重量級投資人會面。高盛認為，整體來看，市場對於台灣科技產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。