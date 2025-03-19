揭開矽光子傳輸世代 黃仁勳宣告與台積供應鏈實現電光晶片大規模融合

全球AI霸主輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日在NVIDIA GTC大會，除公布Blcakwell Ultra新架構外，也發表 NVIDIA Spectrum-X 與 NVIDIA Quantum-X 矽光子網路交換器，讓AI工廠能夠跨越不同地點連接數百萬個GPU，同時大幅降低能耗與經營成本。他強調：「NVIDIA 已經做到電子電路與光學通訊的大規模融合。」

隨著AI工廠發展到前所未有的規模，網路也必須與時俱進。NVIDIA光子交換器是全球最先進的網路解決方案。與傳統方法相比，它們整合光學創新技術，雷射數量減少4倍，電力使用效率提高3.5倍、訊號完整性提高63倍、網路規模復原能力提高10倍，而部署速度也加快1.3倍。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「AI 工廠是一種規模極大的全新級別資料中心，網路基礎設施必須重新改造才能跟上腳步。NVIDIA將矽光子技術直接整合在交換器裡面，打破過去超大規模與企業網路所面臨的限制，為擁有數百萬顆GPU的AI工廠打開大門。」

NVIDIA矽光子網路交換器是 NVIDIA Spectrum-X Photonics Ethernet 和 NVIDIA Quantum-X Photonics InfiniBand平台的一部分。

Spectrum-X 乙太網路平台與傳統乙太網路相比，可為全球最大的超級電腦在內等多租戶、超大規模的 AI 工廠（包括）提供優異效能與 1.6 倍的頻寬密度。

NVIDIA Spectrum-X Photonics交換器有多種配置，包括 128 個 800Gb/s 連接埠或 512 個 200Gb/s 連接埠，提供 100Tb/s 的總頻寬，以及 512 個 800Gb/s 連接埠或 2,048 個 200Gb/s 連接埠，提供 400Tb/s 的總輸送量。

NVIDIA Quantum-X Photonics 交換器以 200Gb/s SerDes 為基礎，提供144個 800Gb/s InfiniBand 連接埠，並且採用液冷式設計以有效冷卻內部矽光子。與前一代產品相比，NVIDIA Quantum-X Photonics 交換器可協助 AI 運算架構的速度提高2倍，擴充性提高5倍。

NVIDIA 的矽光子生態系包括台積公司、波若威、Coherent、康寧、Fabrinet、鴻海科技集團、Lumentum、SENKO、矽品精密工業（SPIL）、住友電工（Sumitomo Electric Industries）和天孚通信（TFC Communication）。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示：「新一波人工智慧工廠需要高效率和最低限度的維護才能達到下一代工作負載所需的規模。台積電的矽光子解決方案結合了我們在尖端晶片製造和台積電-SoIC 3D晶片堆疊方面的優勢，幫助NVIDIA釋放AI工廠擴展到百萬個GPU甚至更多的能力，突破AI的界限。」