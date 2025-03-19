GTC 大會發布自駕車應用 法人對汽車零組件股評價不變

輝達（NVIDIA）於GTC大會上宣布與通用汽車合作，並發布Halos AI安全系統，持續展現自駕車相關應用，法人機構表示，輝達此次推出自駕車應用，但對台股相關供應鏈助益暫有限。

法人機構表示，在2025年的GTC大會上，NVIDIA黃仁勳宣布與通用汽車展開深度合作，致力於運用AI技術來提升自動駕駛、智慧座艙體驗以及汽車製造技術。這項合作將幫助通用汽車的新一代車輛搭載更先進的AI技術，同時優化製造流程，提高生產效率與安全性。

其中，自動駕駛技術方面，通用汽車計畫在未來的車款中採用NVIDIA的DRIVE AGX平台。DRIVE AGX平台能夠處理來自車輛感測器的大量數據，並提供先進的駕駛輔助功能，支援L2+到L4級別的自動駕駛。DRIVE AGX平台能夠協助車輛進行環境感知、駕駛決策以及行車安全監控。

除了自動駕駛，NVIDIA與通用汽車的合作也涵蓋智慧製造領域。通用汽車將利用NVIDIA Omniverse平台，打造數位雙生（Digital Twin）技術。此合作可幫助通用汽車建立虛擬工廠模型，模擬生產流程，進行精準的設備維護預測，減少非預期停機的風險；並透過AI設計最佳的生產線配置，提高工廠的效率與安全性。

分析師表示，NVIDIA也發布了全新的Halos AI安全系統。Halos是一種用於自動駕駛汽車的端到端安全系統，它將從雲端到車輛的硬體、軟體、工具和服務整合在一起。NVIDIA Halos提供了全面的安全架構，可協助開發人員建置和自信地部署自動駕駛汽車。

Halos在技術、開發和計算三個相互關聯的層面上運行，確保整個AI訓練、測試和部署過程中的安全。該框架利用NVIDIA DGX系統進行AI訓練、利用NVIDIA Omniverse和OVX上的Cosmos進行高保真模擬，並利用NVIDIA DRIVE AGX進行真實世界的車輛部署。這套系統能夠即時監測車輛周圍環境，並透過AI演算法分析潛在風險，提供更高級別的安全保障。

法人機構表示，自動駕駛為NVIDIA發展重點之一，且為汽車產業長期發展趨勢。GTC大會的內容對於汽車產業相關廠商短期營運助益相對較小。