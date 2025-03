鴻海參與 GTC 大會 輝達 GB300 NVL 72 AI 伺服器首度亮相

全球最大電子製造服務供應商鴻海(2317)19日於 NVIDIA GTC 2025發布一系列AI軟硬體成果,內容涵蓋與輝達(NVIDIA) 共同開發的次世代GB300 NVL72平台、人形機器人以及數位孿生技術實例,同時分享鴻海在三大智慧平台的最新AI運用,展現在AI領域的領導地位與未來發展方向。

身為全球最大AI伺服器供應商,鴻海今年以鑽石級贊助商身分參與在美國聖荷西舉行的 GTC 2025,集團整體參展人數是去年的兩倍。今年 GTC 期間,鴻海將在六場專題演講中登台,分享內容涵蓋人工智慧、複合型與護理機器人以及運用 NVIDIA Omniverse 和 Mega Omniverse 所打造的先進實體 AI 與虛擬解決方案在自動駕駛、智慧製造與數 位醫療領域的應用。

「全球AI伺服器供應鏈中,鴻海是市占率最高的製造商,這些伺服器採用地表最強的超級晶片。但鴻海科技實力,遠不止於此。GTC 是我們作為 Tier-1 廠商,運用 AI 技術展現智慧製造、智慧電動車、智慧城市這三大智慧平台的最佳場所。這場世界級 AI 盛會集結全球最頂尖的合作夥伴,共同探討 AI 未來發展,我們很高興能夠再度支持 NVIDIA 舉辦這樣的活動。」鴻海科技集團董事長劉揚偉表示。

今年鴻海總共有超過 70 位工程師與高階主管,出席 GTC 大會,並陸續登台,對外分享鴻海的最新技術與產品。

在GTC的鴻海展位中,首次對外展示與 NVIDIA 共同設計開發的全新次世代 GB300 NVL72 伺服器機櫃,透過視覺化方式展現,訓練與推理兆級參數大型語言模型(LLM)的 AI 基礎設施,同時也是 AI 工廠的運算核心。

作為NVIDIA GB200 NVL72 及即將推出的GB300 NVL72 平台的 PBR(Pilot Build Request)供應商,鴻海協助相關產品的設計與製造,致力於確保運算效能的最佳化。 這套先進的超級晶片生態系統,基於 NVIDIA Blackwell 架構,並結合集團鴻佰子公司設計製造的液冷技術,透過 NVIDIA Omniverse 數位孿生技術優化伺服器散熱與數據中心設計,確保高效且穩定的 AI 運行環境。

此外,鴻海在全球多個據點持續推動智慧製造,並且與 NVIDIA 合作,透過多元的AI解決方案,優化生產流程,包括利用 NVIDIA AI 藍圖,應用於運營與安全監控場景的影片搜尋與摘要(Video Search and Summarization, VSS)。

本次 GTC 展覽現場, 將展示 NVIDIA Omniverse 即時模擬工廠佈局與物流作業,讓與會者能親眼見證數位孿生技術在智慧工廠的實際應用。