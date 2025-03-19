輝達攻超級電腦 聯發科吃補

輝達這次在GTC大會帶來多樣驚喜，不僅新AI晶片、光通訊應用連發，也宣布推出兩款AI超級電腦，以及秀出可進行自主工作的AI機器人。外界預期，輝達衝刺個人AI超級電腦，合作夥伴聯發科（2454）將是大贏家。

輝達這次推出兩款個人AI超級電腦，其中一款是搭載Grace Blackwell平台的DGX個人AI超級電腦DGX Spark，標榜是世界上最小的AI超級電腦，並針對桌上型電腦的外型尺寸進行最佳化，前身即為與聯發科共同開發的個人AI超級電腦Project DIGITS。

黃仁勳在今年元月美國消費性電子展（CES）上宣布，與聯發科合作開發GB10 Grace Blackwell超級晶片，該公司也推出搭載此晶片的全球最小個人AI超級電腦Project DIGITS，聯發科主要負責GB10超級晶片中的CPU開發。

另一款由Blackwell Ultra驅動的Grace Blackwell桌上型超級電腦DGX Station，標榜可讓AI開發人員、研究人員、資料科學家與學生在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。

輝達指出，DGX Spark與DGX Station將過往只能在資料中心使用的Grace Blackwell架構功能帶到桌上型電腦。開發DGX Spark及DGX Station的製造商包括華碩、戴爾、惠普和聯想。

黃仁勳提到，AI已改變每一層運算堆疊，理所當然地會出現全新一類的電腦，專為AI原生開發人員所設計，並可運行AI原生應用。有了這些全新的DGX個人AI超級電腦，AI能從雲端服務跨足到桌面與邊緣應用。

DGX Spark系統從即日起於輝達相關網站開放預購，DGX Station預計將於今年稍後由華碩、BOXX、戴爾、惠普、Lambda Labs和美超微等合作夥伴提供。