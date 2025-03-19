7.5萬元…蘋果打造最貴折疊機 鴻海、大立光等營運可望衝一波

外媒披露，蘋果正積極打造首款折疊iPhone，最快明年發表，預估售價上看2,300美元（約新台幣7.5萬元），是史上最貴的iPhone，帶動相關供應鏈營運再衝一波。

法人預期，折疊iPhone主要供應鏈都是「老面孔」，由鴻海（2317）操刀組裝，大立光提供鏡頭，最特別的是攸關翻折耐用性的軸承，這是過往iPhone沒有的元件，國內老牌軸承廠新日興繼供貨MacBook等蘋果筆電軸承後，也應蘋果要求加入折疊iPhone供應鏈，成為新機所需新元件供應商。

遭點名的業者向來不評論單一客戶與訂單動態。最受關注的新日興成立於1968年，已與蘋果在筆電領域往來多年，雖然新日興並未透露與蘋果的更多互動關係，惟該公司近期正啟動蘇州廠擴建，預計2026年元月完工，業界揣測即與供應蘋果首款折疊iPhone軸承有關，配合大客戶需求大動作擴產。

蘋果首款折疊iPhone備受關注，外資巴克萊銀行分析師Tim Long在最新投資報告中指出，近期與亞洲供應鏈交流後，業界認為折疊iPhone呼之欲出，藉此新品分食日益成長的折疊機市場。

據悉，折疊iPhone因零組件成本較高，且搭載二個螢幕，售價很可能落在2,300美元，幾近是當前iPhone 16 Pro Max售價的兩倍。

外界推測，折疊iPhone將配備7.8吋內螢幕以及5.5吋外螢幕，二個後置鏡頭、一個前置鏡頭與一個Touch ID電源按鈕和高密度電池，展開時的機身厚度約0.45公分，折疊的厚度則約0.9公分，預期明年第3季發表、第4季進入量產。

業界人士表示，相較於三星、華為等其他非蘋陣營早已推出多款折疊機，蘋果顯然已落後許多，但基於蘋果的品牌影響力較強，未來推出後，仍有機會後發先至，但前提是蘋果勢必要打造出足以令果粉滿意的產品，而軸承攸關折疊機的使用體驗，因此最為關鍵。

業界人士認為，折疊iPhone因組裝難度高，預估2026年仍將由鴻海集團獨家代工，其他零組件供應鏈則與既有iPhone供應商差異不大，唯獨關鍵的軸承由新日興與美商安費諾共同供應。



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