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蘋果加入折疊機戰局 拚彎道超車

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球折疊機市場目前仍由非蘋陣營主導，包括三星、華為、小米、OPPO等品牌都積極端出新機搶市，隨著蘋果加入戰局，以後進之姿揮軍折疊機市場，是否能彎道超車，成業界熱議話題。

法人表示，隨著愈來愈多手機品牌廠加入折疊機戰場，對折疊機關鍵元件軸承的需求只會更多，伴隨手機軸承的技術門檻較高，毛利率也比一般機構件高，無論最後那個品牌勝出，新日興、富世達、兆利等軸承廠都是大贏家。

折疊機市場正在快速放大，根據The Business Research Company研究顯示，全球折疊機市場規模在2024年約為251億美元，2025年預期將成長至305億美元，年複合成長率（CAGR）為21.4％。

就市場競爭來看，業界人士指出，三星現為全球折疊機龍頭，惟近年飽受陸系品牌威脅，包括華為、小米、OPPO每年市占都在一步一步提升，尤其華為今年初又將三折機Mate XT推向國際市場，更讓折疊機競爭進入白熱化。

手機 華為

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