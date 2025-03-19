大陸AI市場百花齊放 台灣協力廠雨露均霑

DeepSeek AI模型橫空出世，炒熱大陸AI市場話題，阿里巴巴身為大陸雲端服務供應（CSP）龍頭廠，也領軍乘勝追擊，除與蘋果合作外，也斥巨資投資AI基礎建設，並將全面AI化，推動「AI大戰略時代」。

法人看好，隨著AI模型訓練、推理成本降低，在龍頭廠阿里巴巴帶隊之下，大陸AI市場百花齊放，台廠供應鏈也將雨露均霑，AI伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等將大啖AI財。

阿里雲目前在大陸雲端運算市場市占率最高，以36％市占率穩居大陸CSP廠領先地位，並將持續斥鉅資投入AI基礎建設，同時也是蘋果衝刺大陸AI服務的戰略夥伴，傾全力衝刺AI能量。

美系外資預期，百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動等大陸科技四巨頭，今年總資本支出預計將年增38%。