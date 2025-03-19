快訊

比特犬咬傷人…呂秋遠：飼主最需要反省 狗不適合再還給他

凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

川普與普亭通話 白宮：雙方同意俄烏針對能源和基礎設施停火

聽新聞
0:00 / 0:00

新一波AI大商機來了 輝達GB300晶片效能躍增1.5倍

經濟日報／ 記者鐘惠玲吳凱中／台北報導
輝達美西時間18日於年度盛會「GTC 2025」宣布，推出全新AI平台Blackwell Ultra，市場引頸期盼的GB300系列晶片同步亮相，主打比GB200效能提高1.5倍。路透
輝達美西時間18日於年度盛會「GTC 2025」宣布，推出全新AI平台Blackwell Ultra，市場引頸期盼的GB300系列晶片同步亮相，主打比GB200效能提高1.5倍。路透

輝達美西時間18日於年度盛會「GTC 2025」宣布，推出全新AI平台Blackwell Ultra，市場引頸期盼的GB300系列晶片同步亮相，主打比GB200效能提高1.5倍，擴大搶攻AI推論、代理型AI與實體AI等熱門商機。

輝達AI晶片戰力再升級，再次打造「地表最強AI晶片」，業界預期仍由台積電（2330）操刀代工。鴻海、廣達、英業達、緯創、華碩、和碩等台廠第一時間即高喊加入打造GB300 AI伺服器行列，預計今年下半年開始出貨，跟著輝達搶食新一波AI大商機。

輝達執行長黃仁勳表示，AI發展突飛猛進，推論及代理型AI需要比當前高出數個量級的運算效能，而Blackwell Ultra就是為此所設計，可輕鬆高效執行預訓練、後期訓練與AI推論。

輝達指出，Blackwell Ultra適合代理型AI應用，可自主解決複雜的多步驟問題，讓AI代理系統不只是聽從指令行事，還可推理、規畫並採取行動，達成特定目標。

在實體AI應用方面，Blackwell Ultra能即時生成合成的逼真影片，用於大規模訓練機器人和自駕車等應用情境。

輝達強調，Blackwell Ultra延續以Blackwell架構為建置基礎，包含GB300 NVL72機架解決方案與HGX B300 NVL16系統。

輝達提到，GB300 NVL72連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀Neoverse架構Grace CPU，其AI效能比GB200 NVL72提升1.5倍；與基於前一代Hopper架構的產品相比，Blackwell在AI工廠市場的營收機會提升50倍。

輝達同步推出AI超級運算系統DGX SuperPOD，使用GB300 NVL72機架設計，可提供客戶一站式AI工廠。當中DGX GB300系統搭載機架級液冷式架構，氣冷式DGX B300 系統則採用B300 NVL16架構。

輝達指出，相較於Hopper架構世代，HGX B300 NVL16在大型語言模型上的推論速度提升11倍、運算能力提升七倍、記憶體容量增加四倍，可為AI推理等最複雜的工作負載，提供劃時代的效能。

輝達表示，預計自今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創與緯穎、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

另外，雲端服務供應商亞馬遜AWS、Google Cloud、微軟Azure與Oracle雲端服務等，也將率先提供Blackwell Ultra驅動的相關服務。

華碩、技嘉、微星三大品牌廠同步釋出AI伺服器新品，其中，華碩與技嘉皆推出搭載輝達GB300的最新產品，微星則亮相基於輝達MGX架構的4U與2U AI伺服器平台。華碩在GTC大會活動中發表搭載輝達GB300 NVL72的ASUS AI POD，同時宣布已獲得關鍵訂單。

AI 華碩 輝達

延伸閱讀

買低變接刀？NVIDIA本周恐死亡交叉 後續跌幅驚人

市長陳其邁率團訪美國輝達總部 盼助力高雄AI領先地位

不甩DeepSeek擾亂市場說法 輝達將推尖端AI晶片

光寶科多項產品入列輝達推薦清單 首度參展GTC秀肌肉

相關新聞

輝達攜台廠 迎AI光通訊時代…推CPO網路交換器

輝達於美西時間18日宣布，攜手台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品及波若威等台廠，推出Spectrum-X及Quantum-...

7.5萬元…蘋果打造最貴折疊機 鴻海、大立光等營運可望衝一波

外媒披露，蘋果正積極打造首款折疊iPhone，最快明年發表，預估售價上看2,300美元（約新台幣7.5萬元），是史上最貴...

台積電、英特爾是否合資 外資矚目

美商高盛證券近日赴香港舉行路演（road show），與四十多位重量級投資人會面。高盛認為，整體來看，市場對於台灣科技產...

新一波AI大商機來了 輝達GB300晶片效能躍增1.5倍

輝達美西時間18日於年度盛會「GTC 2025」宣布，推出全新AI平台Blackwell Ultra，市場引頸期盼的GB...

輝達攻超級電腦 聯發科吃補

輝達這次在GTC大會帶來多樣驚喜，不僅新AI晶片、光通訊應用連發，也宣布推出兩款AI超級電腦，以及秀出可進行自主工作的A...

阿里衝鋒要推AI殺手級應用 協力夥伴英業達有望受惠

大陸電商及雲端服務龍頭阿里巴巴加快推動AI發展，執行長吳泳銘高呼現有業務將「全面實現AI化」，傳正開發一系列AI原生應用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。