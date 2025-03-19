中嘉併購屏南有線電視

有線電視產業併購案再起。全台最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團昨（18）日宣布，已與屏南有線電視股東簽署併購契約，中嘉將擴展南部服務版圖，實踐大南部策略，開啟營運新頁，更要拓展全光纖網路布局，呼應政府AI產業生態系政策發展。

業界分析，中嘉集團這項併購案可擴大市場版圖，同時解決富邦集團董事長蔡明忠一大難題，是一箭雙鵰的策略。

當年富邦蔡家兄弟旗下大富媒體收購有線電視多系統營運商凱擘以及屏南、大新店民主等兩家獨立系統，被主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會視為關係企業（業界稱泛凱擘集團），日前公平會因大富媒體、凱擘違反當初併購時的附帶負擔條件，共同經營，開罰1億元。

據了解，泛凱擘集團多月前開始尋求新買家，除中嘉以外，台數科、大豐電均曾接觸，最後由中嘉勝出。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，近年積極拓展經營版圖，在北市中正區、萬華區陸續開台，更看重中南部市場，長期在地深耕，高雄及台南用戶數就占整體經營區近五成、寬頻用戶成長率高於全台；併購屏南有線電視，實踐大南部策略，是將版圖向南拓展至屏東地區的重要一步。

屏南有線電視服務範圍涵蓋屏東縣全縣55%，共19個鄉鎮、總計11.6萬家戶；目前有線電視訂戶約5萬戶。併購屏南後，中嘉集團總用戶數達104.36萬戶，市占率23.95%。

中嘉指出，併購案待主管機關核准通過後，將確保用戶權益及妥善照顧員工。不過，業界認為，目前NCC委員仍有缺額，無法審核併購案這類重要案件，何時通過還有得等。