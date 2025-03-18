AI技術助力 新光保全智慧城市展打造城市安全新未來

台灣規模最大的科技盛會「2025智慧城市展」即日起至3月21日盛大展開，新光保全以「Accelerated Computing, A Better Tomorrow」為主題，展示超過30種AIoT解決方案，涵蓋IoT智慧管理運維平台、AI監控系統、AI防災維運管理與3D BIM智慧管理平台等，攜手各城市與產業夥伴，推動更安全、高效的智慧城市建設。

本次展會亮點之一「AI巡邏機器狗」搭載AI運算電腦，具備自動導航、避障功能，可在公園、社區、廠辦及產業園區等場域24小時巡邏。機器狗內建感應器與鏡頭，借助強大AI算力，能即時偵測異常狀況並通報控制中心，大幅降低人力巡邏負擔，提高城市安全管理效能。

新光保全更自主研發「AI智慧影像防護系統」，新一代「AI Sensor」結合熱成像偵測技術，能即時辨識煙霧與火源、偵測高溫，一旦偵測到異常，即可發送警報，為用戶爭取寶貴的應對時間，提升公共與企業場域的防災能力。

另外，為減輕醫護負擔，醫療場域自動化也是未來趨勢，新光保全亦自主研發推出「藥品遞送機器人」，透過雙重驗證開門機制與自主移動技術，並搭載「自主移動與自動避障技術」，能24小時不中斷地準確配送藥品至診間，減少醫護人員來回奔波，同時確保藥品運送安全，提高醫療服務效率。

考量各地科學園區、產業園區快速增加，新光保全「iBMS智能建築維運平台」結合AI智能監控，整合電氣、空調、消防、給排水與弱電設施，並透過Unity引擎打造建物內全景BIM Based監控模式，讓管理者即時掌握設備狀況，提高突發事件應對能力，透過智慧廠區管理系統，有效提升營運效能。

迎接AI時代，新光保全與北美AI技術夥伴合作，共同開發新獨大數據處理方式，能以更快速度分析大量資料，提升AI辨識效率。可同步整合數百萬個數據來源，提供更精準的智慧監控服務，未來將進一步發展專屬AI運算引擎，引領保全產業迎向新時代。