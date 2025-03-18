TPCA 理監事改選出爐 燿華董座張元銘高票當選理事長

台灣電路板協會(TPCA)今日改選理監事，結果揭曉，選出TPCA新任理監事團隊，今年登記理事候選人新增較多，不過如業界預期，燿華（2367）董事長張元銘熱心公益且協助產業東南亞產學合作聯繫，順利高票當選理事長。

依據新聞稿，張元銘當選後首先感謝理監事及會員們的支持。張元銘表示，全球供應鏈與經濟局勢變化劇烈，台灣電路板產業正處於關鍵轉折點，面對地緣政治風險升高衝擊全球產業布局、全球市場對低碳製造的要求，ESG永續發展的要求日益提高等多項挑戰，接下棒子後，肩負的任務更加沉重與艱辛，相信新團隊的陣容定能展現台灣韌性的精神，突破困境迎向未來。

張元銘表示，在協會推動方針上的三大重點工作首先為強化供應鏈韌性，推動「大廠帶小廠」合作模式，我們必須深化台灣產業鏈的競爭優勢，透過產業整合與資源共享，提升競爭力，確保台灣在全球供應鏈中維持關鍵角色。

其次、積極拓展國際市場，深化美日歐技術合作，台灣PCB產業不能只侷限於既有市場，而必須積極參與國際競爭，我們將積極參與國際事務，舉辦美日歐高階技術研討會，與國際領導企業、學術機構及市場龍頭深度對話，提升台灣企業在高階應用端的實力，如高頻高速材料、AI運算、先進封裝等領域的技術能量，並促成更多跨區域合作機會。

第三、加強技術研發與資訊安全，推動產業升級技術創新是維持競爭力的關鍵，協會將積極爭取政府資源，促進產業技術研發合作，推動智慧製造、低碳製程、先進封裝技術等關鍵領域發展。

未來，張元銘表示，協會將持續扮演產業橋樑的角色，整合政府、企業與國際資源，幫助台灣電路板產業在全球舞台上穩健發展。我們相信在大家齊心齊力下，台灣產業將能克服挑戰，並持續保持全球競爭力，為產業再創新局。

今日TPCA會員大會中前理事長李長明先分享兩屆任期。他說，產業從疫情衝擊到地緣政治、從淨零碳排到國際布局，面對接踵而來的挑戰都要感謝會員們及理監事團隊的支持、三百多位志工的努力，展望未來國際情勢發展，會員對應跨國投資的各項衝擊，都是協會持續強化產業在海外布局之韌性；有鑑於美中戰略競爭、川普2.0的時代，全球經貿勢必出現新的風險取挑戰，產業該如何因應，此次標竿論壇邀請中經院台灣東協研究中心徐遵慈主任、台灣大學財金系劉憶如教授、麥肯錫張勤亞台灣區董事深入解析川普2.0對PCB的衝擊與對策，讓會員一同前瞻未來，掌握決勝關鍵。

依據說明，此屆會員大會適逢理監事選舉，候選人參選激烈，理事計有27位角逐，選出21位理事、3位副理事(候補)；監事計有12位參選，選出7位監事、1位副監事(候補)，39位參選人其中板廠12家、設備19家、材料4家、廠務設施及回收處理4家，除了產業類別多元外，本次更有別以往多位女性及年輕候選人加入，增添選舉創意及活力；選後立即召開第十二屆第一次理監事聯合會，選出理事長、副理事長、常務理事及常務監事，由燿華電子股份有限公司張元銘董事長高票當選理事長、常務監事則由宇泰和股份有限公司游新基總經理擔任。