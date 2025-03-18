台達智慧園區解決方案高度整合營運管理 推動綠色數位轉型

台達電（2308）18日亮相2025台北智慧城市展，以「智匯園區，綠能加值」為題，展出智慧園區解決方案，包括具備高度整合優勢的台達iCMS（intelligent Community Management System）智慧園區管理平台，能涵蓋能源管理、安防監控、智慧路燈、樓宇控制等應用，解決多系統、多平台的管理痛點，已實際應用於台中港，成功減少90%夜間巡檢人力。此次展會亦首度展出整合電動車充電、直流充電樁健康度管理軟體、收費機制及VORTEX AI智慧安防雲平台的充電停車柱，已導入台南及桃園，協助推動城市及園區的綠色轉型。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，台達近年來在淨零建築與零碳工廠領域狾酗ˋ貜漲赤G，為因應更廣泛的節能與智慧化需求，我們將經驗與技術逐步擴展到規模較大的產業園區與城市建設中。台達智慧園區管理平台已成功應用於台中港、高雄港及多個半導體產業園區，以大數據為基礎，實現各園區子系統的協同運作；此外，也積極擴大生態系夥伴合作，陸續在台南、桃園等地提供整合維運管理的電動車充電基礎設施，以智慧園區管理平台協助建立綠能友善城市，打造數位、綠色、安全、智能的園區與城市環境。

此次展會除了聚焦全方位的智慧園區管理平台與電動車充電解決方案，樓宇管理亦是展出亮點。透過iBMS 智慧營運維護平台，3D視覺化的BIM平台整合空調、照明、安防和能源管理等系統，優化建築物運行維護流程，降低管理成本和能耗。而在智慧燈桿及城市照明服務領域，台達2024年甫獲公共工程金質獎殊榮，智慧路燈已推廣至印尼雅加達等地；可整合多樣功能的智慧燈桿，也已在淡水、八里、鶯歌等示範點設置，推動永續智慧城市發展。

台達台北智慧城市展2025展示重點：

- iCMS智慧園區管理平台：專為政府機關與企業營運之園區而設計的綜合性管理系統，結合台達之能源管理、安防監控、智慧路燈、再生能源、充儲能源調度、碳排管理、樓宇自動化控制等，進行跨系統的資料整合與分析，強化系統的互操作性，視覺化呈現園區各種管理資訊，同時做統合分析調度，並經由能耗監管、能源基線訓練模型等技術，多元的檢核資料為ISO:50001:2018的稽核需求提供佐證，協助客戶提升營運效率與節能減碳。

- 電動車充電解決方案：涵蓋從家用、商用、快速充電等需求，台達提供 AC（7-11kW）與 DC（50-350kW）充電樁。可搭配DeltaGrid® EVM 電動車充電管理系統，優化電力調度，並能整合儲能與太陽能，實現削峰填谷、太陽能自發自用。而直流充電樁健康度管理軟體，則確保設備穩定運行，能遠端監測充電樁狀態與即時資訊，自動告警異常事件，確保設備穩定運行，最佳化場站運營使用率。

- 智慧燈桿及城市照明服務：台達智慧燈桿不僅提供照明功能，更整合了電動車充電樁、車聯網、氣象站、緊急求救、5G通訊設備、攝影機、智慧電錶、數位看板等物聯網應用服務。搭配台達自行研發的智慧城市資訊管理平台，協助城市提供智慧照明、智慧交管、智慧防災資訊等各項便民服務。

- iBMS 智慧營運維護平台：基於BIM模型，以3D視覺呈現數位化的管理資訊，並與台達樓宇管理系統串接收集建築物維護營運所累積的大量數據，作為改善建築物營運效能的依據，涵蓋智慧管理建築全生命週期的規劃、設計、施工及營運維護。

- VORTEX AI智慧安防雲平台：即時遠端監控管理，全面掌握多場域安全狀況。搭載AI辨識技術攝影機，可自訂偵測規則如可疑徘徊、越線警報等，並具備車牌辨識與特徵/描述搜尋功能，迅速掌握可疑人員或車輛行蹤，打造更智慧的監控環境、提高場域的安全性。