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威剛：客戶需求回溫 第1季營運與毛利率落底

中央社／ 新竹18日電

記憶體模組威剛今天表示，客戶需求回溫，第2季接單將優於第1季，預期第1季將會是營運谷底，毛利率也可望在第1季落底。

威剛受邀參加券商舉辦的線上法人說明會，威剛指出，2025年上半年記憶體市況優於預期，公司庫存不會大幅調整，動態隨機存取記憶體（DRAM）庫存約16週，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）庫存約12週。

威剛表示，目前客戶需求強勁，影響因素多元複雜，關稅也是其中因素之一。根據接單狀況，3月有機會比2月好，第2季也有望優於第1季，第1季應是營運谷底。

威剛指出，NAND Flash價格已經開始反彈，DRAM的DDR4和DDR5現貨價也展開反彈，預期合約價可望於第1季落底，第2季有機會向上揚升，毛利率也將於第1季落底。

威剛 毛利率 記憶體模組

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