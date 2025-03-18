台灣大推動AI落地 消費者、企業客戶市場雙管齊下

台灣大（3045）強打AI落地，消費客戶及企業客戶雙管齊下，企業端強打AI技術三核心，賦能企業即刻升級，消費市場則要讓民眾用最短時間駕馭AI，除獨家引進AI獨角獸Perplexity來台，未來更將強打智慧眼鏡等多元AI終端產品，更採取「科技輸出」策略，攜手策略夥伴精誠、USPACE、WeMo布局海外市場。

台灣大18日參加智慧城市展，以「智慧新紀元 永續綠能新未來」為主題，透過5G、AI及能源管理等技術，鎖定「智慧交通」、「智慧居家」及「永續綠能/智慧AI應用」三大領域，共12大創新應用。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示， 5G技術驅動車聯網的發展，強化影音娛樂和行車安全，更推動智慧城市基礎設施進化，創造龐大硬體商機與數據應用服務，提升生活與移動的效率，促使車聯網市場快速成長。

台灣大攜手納智捷，建構「次世代電動車娛樂體驗」，以新世代純電休旅n⁷為載體，深度整合聯網、內容與充電搭載台灣首家提供車用的OTT影音平台MyVideo，並搭載台灣大旗下MyVideo，將成為台灣首家提供車用資訊娛樂系統的OTT影音平台。

此外，台灣大首度展出「家用儲能服務」，讓住家自主調配用電時段，削峰填谷、節省電費；提供企業「智慧能源管理解決方案」結合電信網路與儲能技術，每年可節省近20%電費。

林東閔表示，台灣大幫用戶挑選AI工具及AI東灣，透過世界級AI服務，駕馭AI應用，預期進入AI智慧眼鏡，對於傳輸速度及延遲性的高需求，將成為5G時代殺手應用，釋放雙手探索世界，更引進Perplexity，未來將有更多元合作。

企業市場部分，台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，根據IDC的預測，2027年全球企業在AI支出將突破新台幣16.4兆元，企業對於AI需求來自於以AI結合日常工作（提升工作效率）、低垂策略（降低人力負擔）、遍地開花（企業AI普及化）三個領域，從企業AI需求已經陸續浮現，且三個領域都正在發生。

朱曉幸指出，迎戰AI時代用電成長挑戰，台灣大強打「智慧能源管理解決方案」、「永續綠能IDC雲端機房」和「智慧大樓解決方案」，攜手策略夥伴打造智慧能源生態圈，結合ASR語音辨識、「GenAIus」AI核心大腦及TTS語音合成技術，推出「AI聊天機器人」，協助企業即刻AI升級，降本增效。

至於海外市場部分，台灣大採取「科技輸出」策略，攜手策略夥伴精誠、USPACE、WeMo布局海外市場，USPACE去年併購日本第三大智慧停車平台，已經是亞洲最大智慧停車管理平台，WeMo是亞洲最大共享電動機車品牌。