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泓德能源與台灣大哥大共推智慧能源管理解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源與台灣大哥大共推智慧能源管理解決方案。左起為台灣大哥大企業事業發展暨行銷處處長張煜均、泓德能源產品製造處資深協理葉耀中、泓德能源資產管理處協理暨星星電力總經理關婷怡、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸、泓德能源集團董事長謝源一、台灣大哥大企業服務事業副總經理李卓銘。圖／泓德能源提供
泓德能源與台灣大哥大共推智慧能源管理解決方案。左起為台灣大哥大企業事業發展暨行銷處處長張煜均、泓德能源產品製造處資深協理葉耀中、泓德能源資產管理處協理暨星星電力總經理關婷怡、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸、泓德能源集團董事長謝源一、台灣大哥大企業服務事業副總經理李卓銘。圖／泓德能源提供

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）與台灣大哥大共推「智慧能源管理解決方案」，並於「2025智慧城市展」台灣大哥大展區展示，透過高效節能與智慧電力調配技術，優化儲能應用，靈活調整用電時段，提升能源使用效率，助力企業及用戶實現穩定、安全且具成本效益的能源管理。

全球氣候變遷與能源轉型趨勢下，行政院訂定2050年淨零碳排目標，並計畫2030年前投入近9000億元推動轉型，預計2050年再生能源發電占比超過60%。為提升電網穩定性，行政院也於2025年編列334億元預算，推動電網數位化、分散式電網建置與儲能規劃，強化電網應變能力。然而，隨著電力需求穩定成長，企業與商家面臨的電力供需挑戰亦日益加劇，如何降低停電風險並提升用電效率，已成為營運關鍵課題。

為回應市場需求，泓德能源與台灣大哥大共同推出「智慧能源管理解決方案」，並於2025智慧城市展台灣大哥大展區首度亮相。該方案結合台灣大哥大的行動與固網電信技術，以及泓德能源在智慧能源管理及儲能方面的專業優勢，提供量身打造的一站式能源管理與顧問服務，助企業和用戶實現五大核心優勢：降低能源成本、提升能源效率、強化電力穩定與備援能力、支持永續發展與ESG目標、靈活應對政策與市場變化，全方位迎戰淨零轉型。

台灣大哥大 智慧城市 泓德能源

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