杜邦宣布任命計畫獨立電子公司執行長和非執行董事長

杜邦公司（紐約證交所代碼：DD）今天宣布，杜邦電子與工業事業部總裁Jon Kemp將擔任分拆後的未來獨立電子上市公司的執行長及董事會成員。作為一家專注的獨立公司，該電子公司將成為半導體和電子行業材料和技術解決方案的全球領導者。

杜邦執行董事長Ed Breen表示，「Jon是未來電子公司執行長的絕佳人選。」、「憑藉他在電子產業的卓越領導能力和豐富經驗，Jon具有絕佳優勢以擔任該職位。我相信，以他驅動成長與創造回報的能力，將確保作為專注電子產業的上市公司將繼續為股東創造價值。」

Jon Kemp表示，「數十年來，我們的團隊專注於推動電子產業的創新。」。「我們正進入一個關鍵時期，先進運算與互連技術將需要全新技術與整合解決方案。作為材料科學和工程領域的領導者，未來的電子公司將成為推動客戶成長策略的重要夥伴。我很榮幸能夠參與其中，並帶領團隊邁向下一個高峰。」

Avantor總裁暨執行長Michael Stubblefield將於電子公司正式分拆後，擔任該公司董事會主席。「Michael是一位擁有豐富全球管理經驗的高階主管。」杜邦的獨立董事長Alexander M. Cutler表示。「他專精於技術和以客戶為導向的創新，將在我們成立這家令人期待的新公司時，成為Jon強有力的夥伴。」

杜邦計畫為未來的電子公司任命一位財務長，此職位將自外部招聘具備上市公司卓越業績紀錄的人士擔任。