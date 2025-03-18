中華電信全力搶攻AI商機 全光網路、AIDC是兩大優勢

電信龍頭中華電（2412）全力搶攻AI商機，全光網路、AIDC是兩大優勢。中華電信總經理林榮賜表示，看好未來AI需求需求，中華電信除升級既有IDC成為AIDC，提供算力服務（GPU As a Service），更透過全光網路，串連分散各地IDC，整合既有網路基礎，發展全光網路，加上雲端、資安及各種AI應用，搶攻AI算力及應用商機。

中華電信18日參加智慧城市展，林榮賜會後接受採訪，他表示，中華電信集團（包含是方）在全台IDC市場維持七成以上的市占率，加上海地星空網路基礎，持續發展全光網路，符合AI對於快速傳輸及低延遲的網路特性需求，在未來AI的算力、網路及智慧應用需求，掌握相當優勢。

目前中華電信已經陸續升級旗下IDC成為AI DC資料中心，在北部及台南共兩個已經上線，陸續建設升級有四個，未來持續規劃中。

林榮賜表示，以全光網路，建構全台首創的分散式創新的AI DC創新模式，打造資料異地快速搬遷技術驗證，更將全光網路串聯高雄及台南的AI DC試營運。

林榮賜分析，AIDC耗電量非常大，除在建置時透過浸泡式冷卻系統，降能耗，更透過全光網路實現分散式AIDC，善用各地電力，除提供算力，網路等一條龍服務，更幫助夥伴開發應用，拓展市場商機。

多年前中華電信便將IDC輸出海外，與越南最大電信公司Viettel合資成立Viettel IDC公司，近期中華電信更協助台商，在墨西哥完成首個海外AIDC項目。

多年前在網路尚不發達時，國際間聯絡需靠國際電話，當時中華電信每年來自國際語音電話貢獻營收就超過400億元，現在國際語音電話大幅衰退剩不到10億元，中華電信國際分公司則衝刺智慧工廠、AIDC等海外資通訊服務（ICT）服務，協助包含台積電（2330）等半導體及台灣廠商擴大全球布局，目前ICT貢獻國際業務營收達九成，未來除協助台商拓展全球布局，更將持續推動智慧解決方案輸出海外。

中華電信18日參展2025智慧城市展，主打「數位韌性、智慧驅動、永續未來」，在台北展區展示智慧交通、AI應用、網路韌性及智慧城市四大領域共計16個展項。

此外，中華電信同步在「2050淨零城市展」，展出透過科技創新落實生物多樣性保育與環境永續的成果，並由中華電信5G加速器大帶小，攜手12家新創團隊於「新創主題區」展示AI創新服務，在「全球共創館」則攜手日本NTT及IOWN生態系夥伴，展示「全光網路新技術」應用，更邀請新加坡電信龍頭Singtel展出Paragon平台技術，泰國電信業領導者AIS則參與展出智慧醫療、無人機巡檢、智慧製造等5G創新應用。