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鴻海最新「AI +綠色能源管理平台」智慧城市展亮相

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海集團攜手臺北市政府在智慧城市展出最新綠色能源管理平台。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團攜手臺北市政府在智慧城市展出最新綠色能源管理平台。記者吳康瑋／攝影

代工龍頭鴻海（2317）18日攜手臺北市政府參加「2025智慧城市展」，並展出旗下最新的「綠色能源管理平台」及「數位孿生」成果。其中「綠色能源管理平台」是以AI為核心，建構全鏈路減碳體系，實現從設計規劃、平台決策、到節能智控的綠色創新管理，結合AI智慧決策與動態調優的技術能力，驅動產品綠色設計、生產節能降耗、供應鍵協同減碳，加速推進數據中心液冷節能改造、太陽能、儲能等新能源綠電建置，助力循環經濟治理與應對氣候變化，邁向更綠色、更智能的零碳永續未來！

Al + Green Energy Management Platform

臺北市長蔣萬安也親自到場見證團隊成果，他致詞時透露，這次臺北市政府願景館主題為「AI驅動．未來臺北（AI-Driven · Future Taipei）」，透過科技防災、智慧交通、AI醫療及1999智能客服等不同的生活場景，結合AI技術與創新，充分彰顯臺北市政府致力在城市安全、交通運輸、健康照護及為民服務等領域的用心，同時描繪出本府推動智慧城市建設的全新藍圖。  

臺北市政府與鴻海科技集團攜手合作 共創北市市民未來之都

  

鴻海集團楊秋瑾園區長表示，鴻海規劃與臺北市政府啟動長期合作，目前鴻海推出的智慧城市平台，結合機器人、電動車等軟硬體解決方案，將提升城市管理效率與災害應變速度，期望能與臺北市政府合作，為市民打造未來之都的願景，同時顯著強化臺北市的國際競爭力。  

臺北市政府願景館與鴻海科技館串連 17項智慧城市前瞻成果展出

 

臺北市政府資訊局長趙式隆表示，本次臺北市政府願景館展出17項智慧城市的市政服務應用。透過導入AI科技，全面提升、強化臺北韌性城市的應變能力，為消防救災、健康醫療、教育等生活中都會碰到的場景給予便捷、精準、高效的解決方案，另外也首次與科技大廠「鴻海」攜手聯展，現場展出AI agent的平台、市民服務Kiosk、電動車等整合性的解決方案，並設計了聯合闖關活動提升趣味，民眾可完成闖關兌換精美贈品，歡迎市民朋友踴躍參觀。 

鴻海集團攜手臺北市政府在智慧城市展出最新綠色能源管理平台。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團攜手臺北市政府在智慧城市展出最新綠色能源管理平台。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團攜手臺北市政府在智慧城市展出最新綠色能源管理平台。記者吳康瑋／攝影
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台北市長蔣萬安。記者吳康瑋／攝影
台北市長蔣萬安。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團攜手臺北市政府在智慧城市展出最新綠色能源管理平台。記者吳康瑋／攝影
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AI 智慧城市 鴻海

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