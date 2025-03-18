精誠攜手Palo Alto Networks 啟動AI智能資安戰情中心

精誠（6214）18日宣布與全球資安廠Palo Alto Networks深化戰略合作，強強聯手整合資安前沿技術，啟動創新AI智能資安戰情中心，其採用最新Cortex XSIAM次世代安全營運平台，為企業提供先進的安全智能與自動化管理服務，提供各產業更高效、智能的資安監控與威脅防禦解決方案，大幅提升企業防禦能力與營運效率，協助企業全面提升資安防護等級。

精誠資訊資深副總經理詹伊正表示，隨著全球資安事件頻率不斷升高，企業應將資安投資視為重要的營運戰略。Cortex XSIAM是Palo Alto Networks旗下由AI驅動的自動化資安管理平台，可以整合傳統SOC的關鍵功能，大幅提升企業防禦能力與營運效率。特別是對於規模較大、有跨國營運需求的企業或組織，不僅能協助簡化作業流程，也可節省成本。身為台灣資安服務領導廠商，精誠集團以及旗下資安專業團隊持續引進世界領先的技術，精進資安領域服務，為台灣企業全面提升資安防護等級。

Palo Alto Networks大中華區總裁陳文俊指出，儘管許多企業及組織都已經部署的多種資安解決方案，但最需要解決的主機和伺服器攻擊的問題依然存在，因此強化端點安全是當下最有效的防護策略。Palo Alto Networks與精誠集團攜手合作推出AI智能戰情中心服務以及MDR（Managed Detection and Response）服務，整合兩大領導企業的技術與服務量能，可以有效協助大型企業優化安全數據整合，消除數據孤島，也可減少對專業資安人員的依賴，有效解決企業在網路安全營運所面臨的問題。

精誠資訊持續連結生態圈夥伴，旗下涵蓋智慧資安科技、達友科技、凱信資訊，擁有超過130人的專業資安團隊，不僅代理經銷全球資安產品與服務，更積極投入自主研發，打造整合 AI 智能的資安防護解決方案。隨著Cortex XSIAM AI智能戰情中心的正式啟動，精誠集團旗下智慧資安科技進一步強化MSSP（託管式資安服務）領域的競爭力，憑藉自主研發的 MOC全方位維運服務平台，與Cortex XSIAM AI智能戰情中心無縫整合，透過AI驅動的即時監控、威脅分析與自動化防禦機制，為企業打造更具前瞻性的智能資安防護體系。