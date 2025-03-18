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華碩5G x AIoT技術 智慧城市展亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩以「智慧連結，創新城市未來」為題，與「亞旭電腦」、「台智雲」和「華碩智行」等集團子公司攜手，於現場聯合展示旗下最新智慧物聯網、智慧視覺辨識與儲能技術。華碩／提供
華碩以「智慧連結，創新城市未來」為題，與「亞旭電腦」、「台智雲」和「華碩智行」等集團子公司攜手，於現場聯合展示旗下最新智慧物聯網、智慧視覺辨識與儲能技術。華碩／提供

亞洲最大！2025智慧城市展18日隆重登場，華碩（2357）以「智慧連結，創新城市未來」為題，與「亞旭電腦」、「台智雲」和「華碩智行」等集團子公司攜手，於現場聯合展示旗下最新智慧物聯網、智慧視覺辨識與儲能技術，並結合強大AI算力、5G專網及智慧支付解決方案，盼藉此引領全球城市升級轉型，樹立永續典範，擘劃數位生活新藍圖！

華碩共同執行長胡書賓表示，「近來華碩傾力推動全球智慧城市轉型，藉由AIoT技術與創新整合解決方案，形塑兼具智慧、高效與永續的城市環境；未來，亦會持續深化與全球夥伴合作，優化各地市民生活品質，打造更加便捷、安全的綠能智慧城市。」

華碩堅信智慧城市不僅可增加城市運營效率，為市民打造更智慧節能、便捷與永續的環境，還能打破地域限制，快速複製成功經驗，就像與歐洲合作夥伴EPS Global共同推出的智慧停車解決方案，亦於中國、匈牙利、賽普勒斯、沙烏地阿拉伯及羅馬尼亞等國城市落地實踐；日後也將以更多創新技術驅動智慧交通、能源管理再造進化，善盡企業社會責任，躋身世界綠色高科技領導群。

本次參展陣容堅強，包括：台智雲的雲端與超算技術，可協助企業快速部署AI，促進數位治理與智慧交通發展；同時，還有亞旭電腦的先進5G專網解決方案，能提供智慧製造、智慧城市穩定又可靠的連接基礎設施；以及由華碩物聯網與華碩智行所帶來的AI視覺辨識，應用層面涵蓋智慧停車管理和智慧交通監控等領域，讓行車更安全順暢。

此外，華碩除致力投入台灣智慧城市發展，亦積極與世界各地的智慧城市互聯交流，共同應對人類當前面臨的環境挑戰，例如：針對地球暖化、氣候變遷，台智雲的智慧水循環與能效提升方案，即有助城市高效管理資源，減少碳足跡，強化綠色競爭力，為2050溫室氣體淨零排放（net zero emission）目標盡心力，用實際行動守護你我家園。

AI 智慧城市 華碩

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