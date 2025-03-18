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微星拓展AI伺服器 桃園龜山新廠動土

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微星18日上午於桃園龜山工業區舉行新廠動土典禮。微星／提供
微星18日上午於桃園龜山工業區舉行新廠動土典禮。微星／提供

MSI微星（2377）18日上午於桃園龜山工業區舉行新廠動土典禮。這座占地3,424坪的科技生產基地，預計2027年完工，將成為MSI未來業務成長的關鍵驅動力，並聚焦於AI伺服器、資料中心設備、充電樁、工業電腦、顯示卡、筆記型電腦及主機板等產品的生產與研發，同時強化全球供應鏈布局。

微星科技創立於1986年，長年專注於電競、伺服器、工業電腦、智慧製造及新能源產業，以卓越的研發技術和創新能力贏得全球市場信賴。新廠的設立，代表MSI進一步強化全球供應鏈，提升產品生產靈活性，並確保在快速變動的科技市場中保持競爭優勢。

微星科技董事長徐祥表示：「桃園新廠的動土，不僅代表微星科技邁向新一階段的全球布局，也象徵我們對AI伺服器、智慧製造與新能源產業的投入。這座新廠將導入最先進的智慧製造技術，以提高生產效率與穩定性，並專注於新技術與新產品的研發測試，進一步鞏固微星在高階科技領域的領導地位。」

微星科技桃園龜山新廠設計充分考量生產與研發的需求，倉儲空間確保物流作業的高效運行，製造車間將導入先進智慧製造技術以提高生產效率與穩定性，研發辦公室與實驗室專注新技術、新產品的開發與測試，強化微星在高階科技領域的研發能量。

微星新廠目前規劃生產AI伺服器、資料中心設備、工業電腦、筆記型電腦、主機板、顯示卡及充電樁等產品，並可依據市場需求與國際政策動態調整，以確保競爭力與靈活性。

桃園作為全球重要的科技產業聚落，近年來持續吸引各國企業投資，展現強勁的發展動能。微星此次擴建新廠，象徵企業全球布局戰略的再升級，並將透過尖端製造與研發能力的導入，成為AI伺服器、智慧製造及新能源產業的關鍵發展基地。

微星科技新廠預計可帶動大量高科技研發與製造相關的就業機會，吸引專業人才。同時，微星將積極與在地供應鏈合作，促進地方經濟。

伺服器 微星

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