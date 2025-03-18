宏碁智通插旗泰國充電樁市場 持續擴展多元支付服務應用

「2025智慧城市展」18日於南港展覽館2館開幕，宏碁（2353）集團旗下宏碁智通不僅將在展會期間與泰國企業簽訂充電樁產品合作備忘錄，攜手拓展國際市場；更將持續擴展多元支付服務應用，進軍全台寶可夢遊戲機、夾娃娃機等娛樂機台市場，展現完整的多元支付整合技術。此外，宏碁智通旗下「無柵欄停車場域充電與停車收費整合方案」更領先業界問世，以創新技術提升充電及停車收費服務效率。未來，宏碁智通將持續為智慧城市奠定新標準，打造更加便捷、永續的未來。

宏碁智通總經理游明豐表示：「宏碁智通深耕智慧交通領域多年，憑藉彈性且完整的多元支付整合技術，持續擴展應用版圖；更預計於近日與泰國企業簽屬合作備忘錄，除了能加速旗下充電樁產品的國際布局，為營運挹注動能，更將助力東南亞市場數位轉型。宏碁智通由大眾運輸、私有運具再拓展至生活場域，推動無人化設備數位轉型，盼以創新技術驅動市場發展。」

宏碁智通與泰國智慧充電管理平台廠商Chosen Digital將於智慧城市展中簽訂合作備忘錄（MOU），結合宏碁智通在多元支付整合與充電樁技術的優勢，以及Chosen Digital在泰國市場的平台管理經驗與通路，雙方將聯手拓展泰國市場，推動電動車充電與多元支付解決方案，聚焦政府機關、住宅社區及商業應用，打造彈性且便利的智慧充電與支付生態系統，加速宏碁智通充電樁進軍國際市場。

宏碁智通以「揪吉嗶嗶JJ-Beep」為多元支付服務品牌，提供無人化設備多元支付整合服務，應用範疇除了公共自行車、停車場設備、自動販賣機、計程車及長照車隊等各項生活應用，更橫跨至寶可夢遊戲機、夾娃娃機、自助洗衣機等更多元場域。此外，宏碁智通預計今年將部署超過10,000台多元支付驗票機，協助相關業者快速升級現有設備，並導入多元支付驗票機，不僅支援非現金支付，更可兼容投幣機原有功能，實現現金與電子支付並行的智慧金流管理，全面提升支付便利性與營運效率。

宏碁智通多元支付充電一體機以「免綁會員機制、現場多元繳費」之獨家功能見長，今年更針對無柵欄停車場域，結合AI車牌辨識技術，實現充電與停車收費整合，讓電車車主便捷充電，同時提供燃油車主付費停車功能，提高車位使用率；此外，設備可進一步擴充停車管理系統，支援車位管理與占位通報，全面提升場域營運效率，打造高效且彈性智慧充電場域。