宏碁插旗泰國充電椿市場 智慧城市展秀多元支付新應用

「2025智慧城市展」18日於南港展覽館2館開幕，品牌大廠宏碁（2353）旗下宏碁智通也於展會期間與泰國企業簽訂充電樁產品合作備忘錄，攜手拓展國際市場；更將持續擴展多元支付服務應用，進軍全台寶可夢遊戲機、夾娃娃機等娛樂機台市場，展現完整的多元支付整合技術。此外，宏碁智通旗下「無柵欄停車場域充電與停車收費整合方案」更領先業界問世，以創新技術提升充電及停車收費服務效率。未來，宏碁智通將持續為智慧城市奠定新標準，打造更加便捷、永續的未來。

宏碁智通總經理游明豐表示，宏碁智通深耕智慧交通領域多年，憑藉彈性且完整的多元支付整合技術，持續擴展應用版圖；更預計於近日與泰國企業簽屬合作備忘錄，除了能加速旗下充電樁產品的國際布局，為營運挹注動能，更將助力東南亞市場數位轉型。宏碁智通由大眾運輸、私有運具再拓展至生活場域，推動無人化設備數位轉型，盼以創新技術驅動市場發展。

宏碁智通瞄準東南亞市場 攜泰國廠商拓展充電樁市場

宏碁智通與泰國智慧充電管理平台廠商Chosen Digital將於智慧城市展中簽訂合作備忘錄（MOU），結合宏碁智通在多元支付整合與充電樁技術的優勢，以及Chosen Digital在泰國市場的平台管理經驗與通路，雙方將聯手拓展泰國市場，推動電動車充電與多元支付解決方案，聚焦政府機關、住宅社區及商業應用，打造彈性且便利的智慧充電與支付生態系統，加速宏碁智通充電樁進軍國際市場。

強化多元支付通路 提供智慧金流新解方

據悉，宏碁智通以「揪吉嗶嗶JJ-Beep」為多元支付服務品牌，提供無人化設備多元支付整合服務，應用範疇除了公共自行車、停車場設備、自動販賣機、計程車及長照車隊等各項生活應用，更橫跨至寶可夢遊戲機、夾娃娃機、自助洗衣機等更多元場域。此外，宏碁智通預計今年將部署超過10,000台多元支付驗票機，協助相關業者快速升級現有設備，並導入多元支付驗票機，不僅支援非現金支付，更可兼容投幣機原有功能，實現現金與電子支付並行的智慧金流管理，全面提升支付便利性與營運效率。

多元支付充電一體機再升級 無柵欄停車場充電新應用