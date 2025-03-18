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GB300多項規格將提升 集邦估第3季後整櫃系統出貨規模擴大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(路透)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(路透)

根據TrendForce最新AI server供應鏈調查，預期輝達（NVIDIA）將提早在今年第2季推出GB300晶片，就整櫃式server系統來看，其計算性能、記憶體容量、網路連接和電源管理等性能都較GB200提升，因此，ODM等供應商需要更多時間進行測試與執行客戶驗證。

TrendForce表示，觀察供應鏈近期動態，GB300相關供應商將於今年第2季陸續規劃設計作業，其中，估GB300晶片及Compute Tray(運算匣)等將於5月開始生產，ODM廠進行初期ES(engineering sample)階段樣機設計；預期第3季待機櫃系統、電源規格設計、SOCAMM等陸續定案及量產後，GB300系統可望逐步擴大出貨規模。

分析NVIDIA今年出貨情況，HOPPER平台目前仍是出貨大宗，新平台Blackwell則於第1季起逐步擴大放量，預計至第3季整櫃系統出貨量將以GB200為主。此外，得益於DeepSeek效應，近期中國市場對於特規版產品H20需求明顯提升。

接續的GB300有多項規格更新，其中，為搭配機櫃系統，GB300 NVL72的網通設計規格升級，以滿足更高頻寬需求，提升整體運算效能。而BBU(battery backup unit)雖然並非為GB300的標配，但隨著server機櫃功耗持續增加，預期客戶將擴大採用BBU配置。

在TDP(熱設計功耗)部分，2024年NVIDIA主流機種為HGX AI server，TDP落在60KW與80KW間，目前主推的GB200 NVL72機櫃因運算密度大幅提升，每櫃TDP達125KW至130KW。TrendForce預估，GB300機櫃系統功耗將再提升至135KW與140KW間，多數業者將持續採用Liquid-to-Air的散熱方式，確保散熱效果。

至於散熱零組件設計，目前GB200的Cold Plate(水冷板)是搭配一顆CPU和兩顆GPU的整合模組型態，到GB300將由整合模組改為各晶片獨立搭載Cold Plate，將提高Cold Plate在Compute Tray的價值。QD(水冷快接頭)部分，由於Cold Plate模組改為各自獨立，將大量增加QD用量。GB200的QD供應商以歐美業者為主，預期至GB300後將有更多台廠加入供應行列。

TrendForce指出，預期今年GB200和GB300 Rack方案放量情形將受幾項因素影響；首先，DeepSeek效應餘波盪漾，AI server主要客戶CSP將更重視AI投入成本與效益，可能轉向自研ASIC或設計相對簡易、成本較低的AI server方案。此外，GB200和GB300 Rack供應鏈能否如期完成整備也存在變數，後續實際供應進度和客戶需求變化仍待觀察。

AI

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