LINE警示：近期LINE帳號被盜通報數增加80% 請用戶務必留意

LINE觀察到，3月份目前與2月份同期相比，因LINE帳號被盜進而來信客服的件數增加80%，請用戶務必留意。

從LINE用戶回報客服的案例中分析，主要有「帳號釣魚」、「電話號碼盜用」、「電腦版盜用」三種盜取帳號的手法。如發現LINE帳號已經被盜，請盡快由本人透過客服網頁通報，至此網址（連結），點選「不登入並繼續操作」，可立即填寫客服表單。

LINE提醒三大騙帳號手法：

不肖份子手法以「幫我們家寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」等名義，引導用戶需「登入LINE後」才能進行下一步。然後利用假的登入頁面，讓用戶在頁面上留下LINE帳號的電話號碼、密碼，以及「簡訊認證碼」，此時用戶的帳號就會被盜取了。請留意，任何LINE登入「網頁」，都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。因此，只要在任何「網頁」看到上述兩點，就可以100%確認是帳號釣魚。

LINE強調，任何LINE登入「網頁」，都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。

手法2：「電話號碼盜用」 只要絕不透露LINE簡訊認證碼，就不怕被騙

不肖份子於社群平台張貼假的「徵求網路家庭代工」等貼文，請用戶留下電話，然後透過對話誘使用戶也提供LINE簡訊認證碼，接著就會拿電話號碼來註冊LINE帳號，並輸入LINE簡訊認證碼，這樣就可以盜走LINE帳號。請留意「LINE簡訊認證碼請勿透漏給任何人」，這樣就不怕被盜了。

不肖份子手法以「加好友可免費領取遊戲幣」等名義，提供假的QR Code給用戶加好友，但這個QR Code其實不是「加好友」用途。用戶掃碼後，不肖份子就可使用用戶的帳號，開始發送大量垃圾訊息甚至進行詐騙。如發現有異，例如在手機上收到「LINE」系統帳號提醒有登入其他裝置的通知，不是本人所操作，可趕緊直接在訊息所附連結中點選登出。

LINE帳號被盜怎麼辦？LINE表示，可透過「客服網頁」通報。如發現LINE帳號已經被盜（手機LINE應用程式被登出，無法再登入使用），盡快由本人向LINE客服聯繫。為保護用戶的帳號安全，LINE客服需先驗證身份，故需由發生LINE帳號問題的用戶本人直接與客服聯繫。程序包括：

1. 至此網址（https://contact-cc.line.me/detailId/11242），點選「不登入並繼續操作」，可立即填寫客服表單。

2. 完整填寫表單內容（內容越完整，越能幫助客服盡快釐清帳號問題）

3. 客服會在24小時內回覆，協助將被盜走的帳號停權，並引導註冊新帳號與協助轉移付費商品。

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