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成運汽車全台首輛電動城際巴士 與台達電合作展出虛擬電廠意象

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2025智慧城市展暨淨零城市展登場，成運汽車展出自主研發、自主設計製造之全台首輛電動城際巴士；並與台達電（2308）於1樓合作展出虛擬電廠意象。成運汽車在策展上分享最高規格450kW直驅馬達，同時宣布電動城際巴士將在今年第2季投入營運，成為台灣長途運輸的新指標。

因應國際淨零排放趨勢，成運汽車自2015年起致力於電動巴士的自主研發與製造。今年第2季，成運汽車打造的電動城際巴士即將正式上路，這款巴士將以高效能、高續航力及舒適性，成為台灣城際交通的重要選擇。

透過電動城際巴士，成運汽車不僅可以達到減少碳排放的淨零目標，還將改善縣市之間的交通運輸。從市區公車到長途客運，從「點」擴展到「線」；未來，隨著成運汽車持續打造電動七米中巴，公共交通運輸可望滿足「點、線、面」，引領電動巴士完成最後一哩路，達到重要的公共運輸里程碑。

成運汽車今年展示的最大亮點，為自主開發的450kW直驅馬達。這款最高規格的馬達專為長途爬坡路段的城際電動巴士設計，提供強大的動力與高效的能量轉換效率，確保即使在最具挑戰性的路段上，巴士也能平穩運行。

成運汽車經歷多次專業認證與功能驗證，2021年成為台灣首家取得示範型資格的電動巴士廠商。統計至去年底，已有398輛成運的電動巴士行駛於全台；今年，成運汽車持續生產電動低地板與城際巴士，將陸續交付首都客運集團、欣欣客運、桃園客運等業者。

客運

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