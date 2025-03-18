全球伺服器供應鏈遷徙潮浮現 中國大陸供應鏈占比仍居首位

隨著AI技術快速發展，帶動全球伺服器市場需求大幅成長，其中AI伺服器成為矚目焦點；地緣政治風險升高及美國川普2.0關稅政策的不確定性，正重塑伺服器電子製造服務（EMS）業者的供應鏈布局；DIGITIMES指出，美國客戶考量關稅政策，已開始要求EMS業者調整生產據點，推動全球伺服器供應鏈進入新一波遷徙潮。

根據DIGITIMES研究報告指出，2023年至2025年期間，儘管多數EMS業者已於墨西哥設立伺服器組裝廠，這些工廠所需零組件仍以亞太地區供應商為主。統計顯示，供應台灣EMS業者墨西哥工廠的77家供應商中，亞太業者占72家，其中，中國大陸與台灣供應商分別達43家與15家。雖然東協國家正逐步切入供應鏈，但目前僅有11家，與中國大陸供應商數量仍有顯著落差。

隨著川普展開第二任美國總統任期，全球供應鏈面臨雙重挑戰。各國除了應對中美科技戰的供應鏈移轉外，又新增川普關稅壓力，墨西哥等國首當其衝，也導致部分EMS業者考慮將墨西哥組裝產能轉移至美國本土。

對原有的墨西哥各工廠的上游供應鏈而言，快速遷廠存在挑戰。由於短期內將低毛利零組件移往美國設廠成本過高，部分供應商可能選擇直接將零組件出口至美國。此舉恐加劇美國與亞太地區的貿易逆差，除非美國因通膨上升導致消費支出緊縮，進而抑制雲端服務業者對伺服器的投資，否則貿易失衡問題恐不會縮小，甚至進一步擴大。

此外，中美在AI領域的科技競爭日益激烈，伺服器作為AI發展的關鍵設備，兩國供應鏈逐漸出現分歧。DIGITIMES本次研究亦涵蓋中國大陸伺服器品牌大廠聯想旗下EMS業者聯寶的供應鏈現況。

DIGITIMES觀察，聯寶代工的伺服器仍使用部分傳統美系品牌CPU，但中國大陸供應商家數正快速上升，甚至在高附加價值零組件方面，也出現了中國業者的身影。包括兆芯自研CPU，及廣合科技的伺服器用PCB板、長城電源的伺服器用電源供應器等企業。

展望未來，儘管美國政府可能進一步收緊對中國大陸AI相關晶片及硬體的出口管制，短期內AI伺服器市場仍以美國供應鏈為主導。但隨著中國大陸伺服器供應鏈逐步成熟，並在政策扶植下推動國產化，非歐美市場是否會因中國大陸伺服器具有高度性價比優勢而擴大導入，值得關注。