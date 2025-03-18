Netflix台灣官方「1.5倍速追劇」言論網炸鍋 IU曾忍不住喊話

Netflix台灣官方近日於社群平台Threads發文，提到「週末最有效率的事：用1.5倍速追劇」，引發議論。Netflix臉書社團討論區版主也認為「身為全球最大的Netflix中文討論區，NETFLIX官方這個觀點，不敢苟同！」甚至連南韓女星IU（李知恩）也向觀眾喊話，盼大家以正常速度觀賞劇情。

版主認為，Netflix的1.5倍快轉功能沒有問題，但Netflix身為全球影視產業最有影響力的公司，官方不適宜發表這類內容來炫耀功能，等於變相不尊重影片創作者。「如履的電影筆記」臉書粉專亦批評，「對每個有信仰的影迷劇迷來說，開倍速看就是對一部作品的侮辱」。

Threads也有網友直言，Netflix身為串流平台官方帳號，鼓勵觀眾用如此不尊重創作團隊的方式追劇，合理嗎？每一顆鏡頭、每一道燈光、每一句台詞及表情、眼神變化，都是經過創作團隊精心編排過後的產物，而倍速觀看就是在無視他們的努力，「你有種就去問看看現在排行榜前十作品的導演、編劇、演員，認不認同你這篇發文」。

近期韓劇《苦盡柑來遇見你》的主演IU也在訪談中提到，雖然理解觀眾的觀看習慣，但仍希望大家能以正常速度欣賞該劇，以完整體會導演與編劇在節奏設計上的用心。她強調，某些緩慢鋪陳的橋段是為了堆疊情緒，而倍速觀看恐會影響整體觀影體驗。

雖然Netflix發文慘遭炎上出征，但仍有許多言論逆風挺官方。有網友在Dcard表示，覺得此事件沒有那麼嚴重，單純就是個文案而已，官方「並沒有鼓吹大家快轉啊，更何況就是有倍速這個功能，用了還要被罵？」網友認為如果真的是有深度、好看的劇，一定會用原速看。

其他人也紛紛跳出來幫Netflix說話，「真的是一大堆正義魔人，希望全世界都照自己的規則走」、「他們只是推薦他們的功能而已，我反而覺得最高1.5倍還算尊重了，一堆2倍的怎麼不去罵」、「要求不能1.5倍速，就像要求在電影院要坐到最後連工作人員列表都要看完才能離開一樣」。