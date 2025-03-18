英業達「小金雞」登智慧城市展！秀多款「邊緣AI」硬體

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）近年強攻AI邊緣運算領域，並藉高通（Qualcomm）AI晶片支援，打造出最強的創新智慧邊緣運算盒（AIM-Edge QC01），而公司18日也帶此項新品前進「2025智慧城市展」，並於合作夥伴凌群電腦的AI Infra展區中進行展示，「AI Infra」主要是指「AI的基礎建設」，而團隊也強調，該新品將能協助客戶實現「邊緣AI（人工智慧）技術」的普及化。

據悉，英研智能近年持續投入AI應用、及智慧化等市場，而團隊這次帶著旗下「AIM-Edge QC01」運算盒，以及搭載合作夥伴輝達（NVIDIA）提供的CPU產品，打造出的Edge AI裝置（型號：NCON、PSOX、NCOX）來到位於南港展覽館的「2025智慧城市展」中展出，而該新品也能確實的支援各種AI創新系統的運作，團隊透露，該新品藉由入門級運算能力與更多裝置相容，可擴大應用範圍。

團隊透露，此產品搭載具備人工智慧加速器架構的高通QCS6490處理器，其中，CPU時脈更是可高達 2.7 Ghz，憑藉著這套處理器，該新品可提供強大的連線和運算效能，其蘊含的AI 運算力更是達到12 TOPS，並且這套系統也能支援Android/Linux 、Windows IoT等作業系統，且支援寬溫運作（-20 ～ 60℃），預計將改寫邊緣運算產業的遊戲規則，保證為各種市場案例提供高效率與效能應用。