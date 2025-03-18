2025智慧城市展 數位產業署主題館 攜手產業共推智慧解決方案 讓生活有感升級

2025年智慧城市展（Smart City Summit & Expo, SCSE）於3月18日在南港展覽館盛大開幕，數發部數產署設置「數位產業署主題館」，以「AI共生時代」為主題，透過情境式展示，呈現數位科技如何協助民眾生活升級、推動產業轉型。蕭美琴副總統及國家發展委員會高仙桂副主委在林俊秀署長的陪同及說明下，參觀「數位產業署主題館」，體驗及了解各領域業者的智慧應用服務，同時為業者加油打氣。

數產署指出，過去在前瞻基礎建設經費的支持下，透過公私協力攜手我國數位產業共同推動，已經發展258項民眾有感的智慧應用服務。今年數產署主題館以「智慧農業」、「智慧交通」、「智慧健康」、「智慧治理」等四大主題進行佈展。在智慧農業展區，以「從魚苗到餐桌」的故事，展現如何運用數位技術管理魚苗基因培育、AIoT 智慧化養殖及冷鏈物流；智慧交通展區則呈現數位交通數據管理，並運用數位孿生技術建立虛擬捷運環境，提高系統穩定性與安全性；智慧健康展區中以長照場域為例，呈現智慧科技如何融入長者的健康管理及日常活動；智慧治理展區則是展示如何運用智慧科技協助縣市進行防救災、空汙防治及城市發展。

數產署表示，透過這些展示，希望讓參觀者了解智慧科技如何改善生活，並促進產業發展。隨著前瞻技術的快速發展，智慧科技正全面驅動產業轉型、城市治理、健康照護與災害應變的革新。透過數據整合、AI 應用與數位平台發展，不僅提升行政效率，更優化醫療資源配置，並強化城市韌性，讓城市運作更加智慧且高效。近年來，已協助我國多個縣市在智慧城市發展屢獲國際殊榮。如去年雲林縣成功晉級國際智慧城市論壇（ICF）全球七大智慧城市（Top7）；今年，屏東縣與嘉義縣亦從全球眾多參選城市中脫穎而出，成功入選ICF Top21，迄今台灣已有18個縣市成功獲得ICF智慧城市的肯定，讓台灣在世界智慧城市的舞台上發光。

另外，數位產業署指出，本次主題館另一大亮點為「APICTA Awards 2024頒獎典禮暨2025在臺主辦誓師大會」。數發部林宜敬次長親臨現場頒獎，表彰2024年獲獎團隊，並邀請國際評審及歷屆獲獎團隊進行聖火傳遞儀式，為12月即將在高雄舉辦的盛會揭開序幕。這場國際級競賽將匯聚東協及亞太地區的科技菁英，共同見證臺灣卓越的科技創新實力。2025 年徵件報名即將開放，歡迎各界踴躍參與，把榮耀留在臺灣！

『2025智慧城市展』(臺北場)

日期：2025年03月18日(二)~3月21日(五)，每日10:00-18:00

地點：臺北南港展覽館二館1F(臺北市南港區經貿二路2號)

活動網址：https://moda.gov.tw/ADI/news/exhibition/14952