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遠傳總座井琪：遠傳秀數位淨零實績 更拓展海外市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）近年積極布局數位淨零雙軸智慧解決方案，除在台灣有落地成果，智慧醫療及交通號誌不斷電系統也前進海外市場。遠傳強調，將持續擴大智慧充電、智慧校園等領域布局，包含攜手新竹市交通處，於新竹市布建300支電動車充電樁，打造全台充電服務密度最高的公有停車場。

「2025智慧城市展」18日於台北南港展覽館2館登場，遠傳以「遠傳大人物 淨零永續生命力 數位轉型創商機」參展，遠傳總經理井琪、企業暨國際事業群執行副總曾詩淵、資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民到場，大秀數位淨零雙軸轉型實績。

遠傳總經理井琪表示，透過AI賦能，強化智慧客服、智慧能源管理、智慧校園、智慧醫療、智慧製造、智慧城市乃至於整個智慧國家。

井琪指出，從場域的角度出發，方方面面思考需求，整合需求並以資訊串連平台與應用，透過數位雙生解決並監控整體系統。

除落地台灣有成，更揮軍國際，拓展海外市場，井琪表示，目前交通號誌不斷電系統已經協助日本客戶引進日本防災市場，智慧醫療已經前進帛琉及印尼市場，尤其近期攜手亞東醫院及印尼營運商，很快就可以看到落地印尼市場的解決方案。

此外，近年台積電（2330）等半導體廠商前進海外布局，也曾與遠傳接觸，遠傳提供國際夥伴資源協助台廠布局全球。

展望未來，井琪指出，遠傳強調企業事業群的四條龍應用，包含智慧醫療、智慧城市、數位轉型以及電信的SI，近年遠傳也持續強化自主研發軟體及平台，在智慧城市及智慧醫療已經有很大的占比，也進一步推升企業事業群等新經濟服務的獲利成長。

井琪自2018年加入遠傳擔任轉型辦公室轉型長，轉型辦公室，推動自主研發軟體及平台，遠傳企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，過去企業解決方案使用遠傳自有軟體及系統平台幾乎為零，現在則有五成使用自主開發方案，攜手硬體等合作夥伴，建構整體智慧解決方。2024年遠傳來自新經濟貢獻獲利年增19%。

井琪表示，智慧城市展室亞太地區最具規模的智慧城市專業展會，分享遠傳各項綠色資通訊解決方案實績，今年遠傳展出「淨零城市」與「數位賦能」兩大主題，呼應國發會力推的數位淨零雙轉型，分別在台北、高雄共展出26項創新解決方案，都是運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）結合5G、雲端及資安等核心技術，由內而外推動數位淨零雙軸轉型的成果。

井琪強調，未來將持續作為企業與公部門邁向數位淨零轉型的最佳夥伴，一起攜手打造智慧國家。

「淨零城市」主題中，遠傳指出，「智慧充電服務」整合聯網充電樁及平台系統，提供車主及場域主一站式完整資訊與即時管理，以及7x24全天候維運服務，並可依據大樓、商場、公有停車場等場域的多元需求，提供從超充、快充到一般充電樁的建置。

遠傳觀察，新竹市身為科技之都，電動車數量快速成長，新竹市交通處大力投入相關建設，並由遠傳建置300支充電樁，打造全台充電服務密度最高的公有停車場。雙方更攜手建置全台首座電動公車公共充電樁，先導公車已於去年12月正式營運，實現低碳運輸里程碑，遠傳將持續響應公部門推動公有運具電動化，普及綠色公共交通運輸。

此外，遠傳近年持續深耕智慧校園，在中小學校園領域，從「從班班有冷氣」服務全台9個縣市、超過1,200間中小學、5萬間教室，到「班班好空氣」已在新北進行小規模建置，實證1小時內可降低室內密閉空間約30%的二氧化碳，再到今年推出「自動照明控制之智慧教室」，整合能源監控、情境調控燈光、開關群體控制等應用，達成智慧節能管理，打造更優質的學習環境。

在大專院校領域，遠傳表示，配合教育部高教司計畫，推動大學校園節能，2024年已取得13所大專院校的能源管理、充電服務、微電網等專案，更攜手中興大學啟動全台第一個獲得台電補助的「校園微電網」而備受矚目；此次也展出整合微電網、能源管理、智能路燈、智慧充電等應用的「低碳校園能源解決方案」，並運用數位雙生（Digital Twin）技術打造校級能源管理戰情中心，協助全國大專院校邁向淨零轉型，實現永續智慧校園。

「數位賦能」主題中，遠傳除了展出「遠傳智靈」、「城市數位雙生平台」、「企業智能營運中心」等多個運用「遠傳大人物」技術自主開發的平台，協助城市及企業提升營運效能、數位治理；也攜手遠傳新創加速器夥伴「樂達創意科技」，展出「智慧機電 AI估價決策平台」，協助製造業透過AI優化數據處理流程、自動化輸入資訊，提升報價效率與準確性，減少人工操作時間，也可導入政府公部門協助文件判讀、管理，都是今年展出的亮點。

智慧城市 遠傳電信

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