全球伺服器供應鏈遷徙潮浮現 中國大陸供應鏈占比仍居首位

隨著AI技術快速發展，帶動全球伺服器市場需求大幅成長，其中AI伺服器成為矚目焦點。然而，地緣政治風險升高及美國川普2.0關稅政策的不確定性，正重塑伺服器電子製造服務（EMS）業者的供應鏈布局。DIGITIMES指出，美國客戶考量關稅政策，已開始要求EMS業者調整生產據點，推動全球伺服器供應鏈進入新一波遷徙潮。

根據DIGITIMES研究報告指出，2023年至2025年期間，儘管多數EMS業者已於墨西哥設立伺服器組裝廠，這些工廠所需零組件仍以亞太地區供應商為主。統計顯示，供應台灣EMS業者墨西哥工廠的77家供應商中，亞太業者占72家，其中中國與台灣供應商分別達43家與15家。雖然東協國家正逐步切入供應鏈，但目前僅有11家，與中國供應商數量仍有顯著落差。

隨著川普展開第二任美國總統任期，全球供應鏈面臨雙重挑戰。各國除了應對中美科技戰的供應鏈移轉外，又新增川普關稅壓力，墨西哥等國首當其衝，也導致部分EMS業者考慮將墨西哥組裝產能轉移至美國本土。

然而，對原有的墨西哥各工廠的上游供應鏈而言，快速遷廠存在挑戰。由於短期內將低毛利零組件移往美國設廠成本過高，部分供應商可能選擇直接將零組件出口至美國。此舉恐加劇美國與亞太地區的貿易逆差，除非美國因通膨上升導致消費支出緊縮，進而抑制雲端服務業者對伺服器的投資，否則貿易失衡問題恐不會縮小，甚至進一步擴大。

此外，中美在AI領域的科技競爭日益激烈，伺服器作為AI發展的關鍵設備，兩國供應鏈逐漸出現分歧。DIGITIMES本次研究亦涵蓋中國伺服器品牌大廠聯想旗下EMS業者聯寶的供應鏈現況。

DIGITIMES觀察，聯寶代工的伺服器仍使用部分傳統美系品牌CPU，但中國供應商家數正快速上升，甚至在高附加價值零組件方面，也出現了中國業者的身影。包括兆芯自研CPU，以及廣合科技的伺服器用PCB板、長城電源的伺服器用電源供應器等企業。

展望未來，儘管美國政府可能進一步收緊對中國AI相關晶片及硬體的出口管制，短期內AI伺服器市場仍以美國供應鏈為主導。但隨著中國伺服器供應鏈逐步成熟，並在政策扶植下推動國產化，非歐美市場是否會因中國伺服器具有高度性價比優勢而擴大導入，值得關注。