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晶睿歡慶25週年 攜手全球夥伴共創智慧安防永續未來

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控大廠晶睿（3454）自2000年成立，以「關懷」為核心價值，結合專業安防技術，持續守護社會安全，構築永續未來，讓企業與環境共榮發展。迎接25週年里程碑，晶睿推出週年口號「MAKE TOMORROW EASIER, TODAY!」及品牌視覺，象徵專注AI雲端發展，運用尖端科技打造 AI 解決方案，讓安防更簡單，讓客戶享受美好未來。

作為25週年亮點之一，晶睿計畫於4月全球最大的美西國際安全科技大展（ISC West）上，展示結合視覺語言模型的AI科技安防應用，引領智慧安防產業邁向新紀元。

晶睿總經理廖禎祺表示，公司由不到10人的艱辛創業，發展為全球約1,300位員工、行銷逾百個國家的跨國企業；以扎實的自有研發引領安防產業從類比到數位、物聯網、雲端和AI的進化，並以『關懷』作為品牌催化劑，致力達成人性對安全的需求。未來將強化AI與雲端技術，攜手客戶與夥伴共創永續未來。迎接25週年，晶睿通訊以『MAKE TOMORROW EASIER, TODAY!』為題，開展週年系列全球活動，鼓勵員工一同傳遞品牌價值，並重啟疫後首次的經銷商大會，邀請上百位全球經銷夥伴齊聚台灣，感受關懷社會的品牌活力及智慧安防的核心技術，共同探討全球市場發展及策略佈局。

晶睿洞察客戶提升安防效率的需求，整合全產品線AI攝影機、AI驅動的影像分析功能，以及AI智慧雲端安防平台VORTEX的混合雲解決方案，目前VORTEX攝影機連線數已累積逾萬，為企業提供更高效、靈活、安全的智慧化管理服務，實現成本效益與安防效能的最大化。在垂直市場布局，更首重智慧城市、智慧交通、智慧工廠等三大垂直市場，並延伸至零售、教育、永續等領域，以AI解決方案行銷全球。

AI 晶睿 雲端

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