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高通推出Snapdragon G 系列遊戲平台的全新陣容

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通宣布推出Snapdragon G 系列遊戲平台的全新陣容。(路透)
高通宣布推出Snapdragon G 系列遊戲平台的全新陣容。(路透)

高通今日宣佈推出其2025年的Snapdragon G 系列遊戲平台的全新陣容，旨在為廣泛類別的玩家驅動手持遊戲裝置。全新產品組合包括Snapdragon G3 Gen 3、Snapdragon G2 Gen 2，專為帶來最佳可攜式遊戲體驗而打造。

高通表示，Snapdragon G3 Gen 3 平台是首款支援虛幻引擎 5中的全動態全局光照和反射系統Lumen的Snapdragon G 系列平台，適用於Android的手持專用遊戲裝置。與前一代相比，Snapdragon G3 Gen 3的CPU效能提升30%、先進圖形處理能力提升28%，同時實現更優秀的功耗最佳化和能源效率。透過支援Wi-Fi 7，讓玩家能降低延遲並提升頻寬。

另外，Snapdragon G2 Gen 2 平台專為在專用遊戲裝置上支援144FPS的遊戲與雲端遊戲，在效能與效率之間取得強大的平衡。相較Snapdragon G2 Gen 1，其CPU效能提升2.3倍，GPU速度提升3.8倍。此平台也支援 Wi-Fi 7，可實現更快、更可靠的無線連網。

至於Snapdragon G1 Gen 2 平台旨在為更廣泛的玩家提供強大的效能，透過Wi-Fi支援高達1080p 解析度與120 FPS的遊戲體驗。此平台是針對Android手持遊戲裝置進行雲端遊戲所打造，其CPU效能較前代提供80%、GPU運算速度提升25%，實現無縫的遊戲體驗。

高通產品管理資深總監Micah Knapp表示：「Snapdragon G系列遊戲平台以先進效能和沉浸式體驗重新定義行動遊戲，這些新一代的Snapdragon G系列處理器將驅動手持遊戲的未來，透過支援各種遊戲類型和裝置外形規格，讓製造商和開發人員得以盡情創新。」

高通表示，各家OEM廠商將於本季開始發表搭載最新Snapdragon G系列產品陣容的裝置。

CPU Wi-Fi 高通

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