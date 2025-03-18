快訊

忍住別買！Apple TV 4K傳10月登場 3亮點配AI、暌違3年超值得入手

遭柯建銘嗆「回歸家庭」 盧秀燕回嗆：媽媽原諒你

比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

光寶科多項產品入列輝達推薦清單 首度參展GTC秀肌肉

中央社／ 美國聖荷西17日電

輝達（NVIDIA）GTC大會今天開展，台灣電源大廠光寶科今年首度參展，電能機櫃事業處總經理王金才細數，光寶科與輝達合作多年，包括電源系統、機櫃、BBU（電池備援電力模組）到液冷散熱等，多個項目已入列輝達推薦供應商清單（RVL），希望藉此次參展表達光寶科是輝達強有力的合作夥伴。

王金才觀察，這幾年AI旋風席捲全球，為了簡化大家的導入過程，輝達已跳脫傳統晶片商的角色，帶頭串連從晶片、機板、系統到機櫃，主導規格發展，形成生態系，輝達因此成為全球AI產業領頭羊。

王金才回顧，光寶科早從2018年就與輝達展開合作，從一開始的A100晶片，當時大家還在關注其繪圖晶片，AI晶片的量還沒有上來，光寶科就為其開發電源系統，之後一步步累積，到2022年輝達推出H100，因OpenAI掀起生成式AI風潮而爆紅，市場開始放量，雙方合作關係也從電源延伸到機櫃等更多產品，愈來愈緊密，目前光寶科已有多項產品入列輝達推薦供應商清單。

王金才強調，光寶科去年並沒有缺席GTC，先透過與系統廠合作，在客戶攤位展示產品；今年選擇直接參展，且一出手就成為大會金級贊助商，希望藉此表達出光寶科是輝達強有力的合作夥伴。

另外王金才預告，光寶科睽違多年後，今年5月也將重新回歸台北國際電腦展（COMPUTEX）。

他說，往年光寶科CISP（雲端基礎設施系統與平台事業群）每年僅參加美國OCP（開放運算全球峰會）和以高效能運算（HPC）為題的Super Computing等2個大展，今年參展策略一口氣再增加GTC和COMPUTEX，主要就是考量光寶科在AI領域的布局已經成熟，決定擺開陣勢。

今年是光寶科成立50週年，而COMPUTEX又是台灣的主場，不同於GTC以輝達的產品為主，王金才透露，光寶科在COMPUTEX會把軍備火力全部拿出來。

AI 光寶科 輝達

延伸閱讀

美科技股潛利靚

輝達GTC登場 預期新AI伺服器9月出貨放量 大摩點將13檔個股

AI晶片龍頭輝達 蟬聯全球IC設計龍頭

Google攜聯發科開發AI晶片 預計明年在台積電生產

相關新聞

川普幫台積加碼 投資額喊到2,000億美元

美國總統川普再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著2,000億美元前來投資。...

封測白名單效應 日月光、矽格、欣銓等轉單來了

美國擴大管制大陸半導體業，祭出「封測白名單」效應大爆發。多家大陸重量級IC設計業者為符合美方規範，近期開始大量轉單至日月...

任天堂新機Switch 2來了 鴻準、旺宏等業績可期

外電報導，任天堂近期正悄悄將近40萬台Switch 2新機運往美國，開始為上市前進行暖身，但尚未公開正式銷售時間。分析師...

研調：台積擴產聚焦於CoWoS-L 緩解市場疑慮

近期各大研究機構陸續出具晶圓代工去年第4季市占與產值報告，其中根據Counterpoint Research《晶圓代工每...

全球伺服器供應鏈遷徙潮浮現 中國供應鏈占比仍居首位

地緣政治風險升高及美國川普2.0關稅政策的不確定性，正重塑伺服器電子製造服務（EMS）業者的供應鏈布局。市調機構DIGI...

DeepSeek技術優勢 學者：與中文有關

近期大陸的深度求索DeepSeek大模型引發關注，通訊領域專家、復旦大學中國研究院特邀研究員汪濤日前分析，中文在人工智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。