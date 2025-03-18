光寶科多項產品入列輝達推薦清單 首度參展GTC秀肌肉

輝達（NVIDIA）GTC大會今天開展，台灣電源大廠光寶科今年首度參展，電能機櫃事業處總經理王金才細數，光寶科與輝達合作多年，包括電源系統、機櫃、BBU（電池備援電力模組）到液冷散熱等，多個項目已入列輝達推薦供應商清單（RVL），希望藉此次參展表達光寶科是輝達強有力的合作夥伴。

王金才觀察，這幾年AI旋風席捲全球，為了簡化大家的導入過程，輝達已跳脫傳統晶片商的角色，帶頭串連從晶片、機板、系統到機櫃，主導規格發展，形成生態系，輝達因此成為全球AI產業領頭羊。

王金才回顧，光寶科早從2018年就與輝達展開合作，從一開始的A100晶片，當時大家還在關注其繪圖晶片，AI晶片的量還沒有上來，光寶科就為其開發電源系統，之後一步步累積，到2022年輝達推出H100，因OpenAI掀起生成式AI風潮而爆紅，市場開始放量，雙方合作關係也從電源延伸到機櫃等更多產品，愈來愈緊密，目前光寶科已有多項產品入列輝達推薦供應商清單。

王金才強調，光寶科去年並沒有缺席GTC，先透過與系統廠合作，在客戶攤位展示產品；今年選擇直接參展，且一出手就成為大會金級贊助商，希望藉此表達出光寶科是輝達強有力的合作夥伴。

另外王金才預告，光寶科睽違多年後，今年5月也將重新回歸台北國際電腦展（COMPUTEX）。

他說，往年光寶科CISP（雲端基礎設施系統與平台事業群）每年僅參加美國OCP（開放運算全球峰會）和以高效能運算（HPC）為題的Super Computing等2個大展，今年參展策略一口氣再增加GTC和COMPUTEX，主要就是考量光寶科在AI領域的布局已經成熟，決定擺開陣勢。

今年是光寶科成立50週年，而COMPUTEX又是台灣的主場，不同於GTC以輝達的產品為主，王金才透露，光寶科在COMPUTEX會把軍備火力全部拿出來。