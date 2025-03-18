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川普幫台積加碼 投資額喊到2,000億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著2,000億美元前來投資。 路透
美國總統川普再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著2,000億美元前來投資。 路透

美國總統川普再提自己主打的關稅政策奏效，連台積電董事長魏哲家這位「商界最受敬重的人之一」都帶著2,000億美元前來投資。他強調魏哲家如果不這麼做，就必須支付巨額關稅，以取得銷售晶片的特權。

川普提到台積電（2330）擬投資2,000億美元，這個金額，比魏哲家日前在白宮宣布的加碼投資美國1,000億美元增加一倍。

川普日前接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）訪問，完整節目17日上線。

訪談中川普反駁主持人「關稅要長遠才能見到好處」的論調，聲稱短期內民眾就能看到關稅奏效。他以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資「2,000億美元」，並形容魏哲家是「商界最受敬重的人之一」。

川普再談台積電
川普再談台積電

川普3月9日搭乘空軍一號返回白宮受訪時說，台積電將在美國蓋工廠，「單這一家公司，就能提供35%至40%的晶片市場，這會把晶片業帶回美國，讓我們提升至前所未有的水準」。

此外，日本軟銀集團執行長孫正義去年和川普共同宣布計劃投資美國1,000億美元，不過川普當場詢問孫正義，能否將1,000億美元的投資金額增加到2,000億美元，孫正義笑說，他承諾投資1,000億美元，不過在川普的支持之下，他會嘗試看看。

川普本月4日在國會發表演說，直接說軟銀計劃投資美國2,000億美元。

川普曾說過，將把晶片關稅提高至25%，甚至一度喊要對台灣出口至美國的晶片徵收100%關稅，他於最新播出的訪談中再度表示，台積電主要是因為美國的關稅政策才這麼做，否則「他們就必須支付非常可觀的關稅」。

川普分析，當關稅促使外國廠商來美設廠時，大量資金就會湧入，因為這些工廠需要僱用承包商、分包商、混凝土及鋼鐵商等。因此美國初期就能看到經濟效益，當工廠正式運作後，外界會看到更大的影響。

另外，川普17日在空軍一號上表示，他將於4月2日同時實施對等關稅和包括晶片在內的特定產業關稅。他告訴記者：「有些情況下，對進口貨品兩種關稅都會適用。」「他們對我們課稅，我們也對他們課稅。此外，在汽車、鋼鋁等產業，我們還會加徵額外關稅。」

川普 美國 關稅

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