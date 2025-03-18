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數位發展部：四大策略 資安業產值明年衝千億

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

數位發展部昨（17）日說明資安產業推動策略，將推動半導體資安、國防供應鏈資安、後量子密碼技術應用及資安產業國際輸出等四大策略，明年將挑戰1,000億元產值。

其中在國防供應鏈資安方面，數發部表示，將輔導漢翔航空及其六家供應鏈業者符合相關規範，希望幫助業者打入美國國防供應鏈。

數發部昨日舉行「台灣資安產業推動策略」記者會，數產署長林俊秀提出四大策略，要建構台灣成為全球值得信賴的資安夥伴，去年資安產值達817億元，目標是在2026年突破1,000億元。

在半導體資安方面，數產署與台積電（2330）、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準 SEMI E187，輔導國內資安業者如竣盟科技、華電聯網等建立標準合規能量，並協助設備商如均豪精密、東捷科技等通過第三方合格性驗證。

在國防供應鏈資安方面，數產署表示，美國國防部為強化國防供應鏈資安，近年逐步推行「網路安全成熟度模型驗證（CMMC）」計畫，預計今年6月法規上路，數產署輔導漢翔航空及其六家供應鏈廠商符合CMMC規範，漢翔航空亦通過美方實地評鑑、建立國防供應鏈示範案例，助業者打入美國國防供應鏈。

至於研發後量子密碼（PQC）資安技術，並推出PQC公版平台，協助業者藉此加值相關應用產品、降低業者研發成本；同時攜手中研院、鴻海研究院等成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育，透過整合後量子密碼及我國半導體產業優勢，協助產業提前抵禦量子電腦威脅。

最後是資安產業國際輸出，數產署多年來挹注資源於台灣資安大會及國際駭客年會，將國際資源引進台灣、集中行銷本土資安能量。也輔導台灣資安廠商參與國際展會或辦理媒合，協助資安業者深耕亞洲資安高需市場，如日本、泰國等，並同步開拓歐美商機。

半導體 漢翔 資安

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